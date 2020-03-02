Принц Гарри и Бон Джови повторили легендарную обложку The Beatles

Принц Гарри, певец Джон Бон Джови и участники хора Invictus Games (международных мультидисциплинарных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами) повторили известное фото с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Помимо этого, рок-музыкант и герцог Сасексский записали совместный кавер на песню Unbroken ("Несокрушимый"), которая стала официальном гимном "Игр непокоренных". Композиция рассказывает о том, что испытывают ветераны, столкнувшиеся с посттравматическим стрессовым расстройством.

Бон Джови поблагодарил принца за то, что, несмотря на перемены, связанные с его решением сложить королевские полномочия, он нашел время для записи песни.

"Я не знаю каково быть на его месте, и как американец я еще больше удален, но я испытываю огромное уважение к нему и его семье. Мы с огромным уважением относимся к ним в Америке", - сказал музыкант.

Как ранее сообщал Фокус:

Принц Гарри ненадолго покинул Ванкувер, чтобы поучаствовать в открытии экологической турфирмы в Эдинбурге, Шотландия. Его семья принца не сопровождала.