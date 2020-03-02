Венсан Кассель и Тина Кунаки посетили церемонию премии Сезар

Венсан Кассель и Тина Кунаки посетили 45-ую церемонию вручения премии Сезар. Об этом сообщает Play crazy game. Церемония награждения проходила в парижском концертном зале "Salle Pleyel".

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На красную дорожку Тина прибыла в роскошном черном сияющем платье от Alexandre Vauthier с открытыми плечами и широкой меховой накидкой в тон. Венсан выбрал бледно-голубую рубашку, синее пальто и черные брюки.

Это первый выход в свет супругов после продолжительных каникул в Бразилии.

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