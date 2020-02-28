Белла Хадид и Карла Бруни стали новыми героинями нового номера французского Elle
2020-02-28 13:57:00
Также в фотосессии принял участие Рикардо Тиши
52-летняя Карла Бруни, 45-летний Рикардо Тиши и 23-летняя Белла Хадид совместно снялись в фотосессии для нового номера французского Elle. Звезды поделились фотографиями на своих "Инстаграм" аккаунтах.
Автором новой фотосессии выступил известный американский фотограф Марк Селигер. На кадрах из новой съемки Карла, Рикардо и Белла предстают в вещах бренда Burberry, креативным директором которой является Рикардо Тиши.
"Это был прекрасный день на съемке вместе с Рикардо Тиши и Беллой Хадид", - делится эмоциями Бруни.
По словам Хадид фотосессия вышла запоминающейся.
"Я вместе с моими близнецами по духу, Рикардо Тиши и Карлой Бруни. Марк Селигер, спасибо за то, что запечатлел этот потрясающий момент. Я никогда этого не забуду! Очень сильно люблю вас двоих", - написала модель.
Напомним, что сейчас в Париже проходит неделя моды, на которую глава Франции Эммануэль Макрон пригласил таких звезд, как Оливье Рустен, Наоми Кэмпбелл, Жан-Поль Готье и многих других.
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