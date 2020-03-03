Венсан Кассель снялся в романтической фотосессии вместе с женой

53-летний актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена Тина Кунаки вместе поучаствовали в романтической фотосессии для глянца 7000 Magazine.

Фото были сделаны во время отдыха пары в Бразилии, сейчас они уже вернулись и даже приняли участие в церемонии кинопремии "Сезар".

Идея фотосессии пришла в голову самой Тине, о чем она и написала на своей странице в Instagram. В жизнь ее воплотил давний друг модели, фотограф Виктор Сантьяго.

Все фото: 7000 Magazine

Журнал 7000 Magazine был основан в 2012 году, распространяется на Неделях моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне и представляет из себя триста страниц "искусства в чистом виде".

Как ранее писал Фокус:

На красную дорожку кинопремии "Сезар" Тина прибыла в роскошном черном сияющем платье от Alexandre Vauthier с открытыми плечами и широкой меховой накидкой в тон. Венсан выбрал бледно-голубую рубашку, синее пальто и черные брюки.