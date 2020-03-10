В сети появились фотографии Анджелины Джоли и ее дочери Шайло после операции

В преддверии международного женского дня американская актриса Анджелина Джоли написала колонку, которую посвятила борьбе женщин за свои права. В материале Джоли рассказала, что две ее дочери, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, перенесли операции. После этого эссе в сети появились фотографии Джоли с Шайлой, передвигающейся на костылях. Об этом сообщает Dailymail.

По словам актрисы, непростой период сильно сплотил их семью. Во время нахождения девочек в больнице сестры заботились друг о друге и помогали медсестрам.

"Я увидела, как мои девочки легко бросают все дела и ставят друг друга на первое место, и чувствовала радость от того, как сильно они любят друг друга", - сказала оскароносная актриса.

Известно, что Шайло перенесла операцию на бедре, какого плана лечение потребовалось Захаре не уточняется.

Как утверждает Джоли, она решилась рассказать о проблемах со здоровьем своих дочерей только после совместного обсуждения.

"Они знают об этом тексте: я уважаю их личную жизнь, и мы обсуждали это вместе. Они понимают, что пройти через медицинские испытания и бороться за выздоровление — это то, чем можно гордиться", - рассказывает Анджелина.

Согласно информации прессы, госпитализация Захары и Шайло является одной из причин, по которой Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA.

Как ранее сообщал Фокус:

Брэд Питт пропустил BAFTA, чтобы наладить отношения с сыном. Питт и Мэддокс всерьез поссорились во время международного перелета в Лос-Анджелес три года назад и с той поры не общались.