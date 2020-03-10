Тайны прошлого будут раскрыты: вышел финальный трейлер "Черной Вдовы"

Премьера фильма "Черная Вдова" о Наташе Романофф из вселенной "Мстителей" состоится 30 апреля, если только ничего не помешает. Так что в начале марта Marvel по традиции выпустили финальный трейлер своего весеннего релиза.

В новом видео шпионка и убийца Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон встречается со своими старыми знакомыми и вспоминает о прошлом, а оно было весьма трагичным и сложным.

Наташа превращалась в шпиона, тренируясь в Академии Красной комнаты. Это очень эффективная программа, которая создает из людей настоящие машины для убийств. Черная Вдова решает покончить с этой организацией. Самостоятельно героине с такой задачей точно не справиться, поэтому на помощь ей придет персонаж Флоренс Пью – тоже русская шпионка Елена Белова, которая также является выпускницей Красной комнаты.

События фильма будут происходить между картинами "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности". Фанаты надеются на подробную историю о прошлом Наташи Романофф и камео Тони Старка.

Как ранее писал Фокус:

Премьера сольного фильма о Наташе Романофф состоится 30 апреля 2020 года. Киностудия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер сольного фильма о Черной вдове. Действия фильма будут происходить сразу после "Гражданской войны". Для того, чтобы победить главного антагониста картины суперзлодея Таскмастера, Наташе Романофф придется объединиться со своими старыми союзниками.