Том Хиддлстон показал как проходят съемки "Локи"

Премьера сериала состоится весной 2021 года

Американский актер Том Хиддлстон, который играет роль бога обмана Локи в кинематографической вселенной Marvel, поделился с фанатами видео со съемочной площадки сольного сериала. Видеоролик был опубликован на "Инстаграм" аккаунте Хиддлстона.

"Подготовка идет хорошо. #Локи", — написал актер под видео.

"Локи" посвящен одноименному персонажу из вселенной "Мстителей", который погиб в ленте "Война бесконечности" от рук титана Таноса. Пока известно, что сериал поведает о молодости героя. Именно Том Хиддлстон должен стать рассказчиком его истории. Другие сведения о сюжете картины пока не разглашаются.

Фанаты предполагают, что в сериале может фигурировать Локи, который сбежал из заключения благодаря камню пространства в "Войне бесконечности".

Напомним, что Релиз сериала запланирован на весну 2021 года.

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