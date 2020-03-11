Маска и защитный костюм: Наоми Кэмпбелл показала, как спасается от коронавируса

Стиль жизни
Супермодель и раньше дезинфицировала все, к чему прикасалась в самолете, но теперь на помощь ей пришли более радикальные методы

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram.

Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.

Руки она защищает перчатками, а глаза – пластиковыми очками. Также супермодель носит с собой полную сумку дезинфицирующих средств, которыми протирает все поверхности в самолете к которым прикасается.

Все фото: Instagram naomi

И она не пользуется теми пледами, что выдают в бизнес-классе самолета. У Наоми всегда с собой свое собственное флисовое одеяло.

Как ранее писал Фокус:

 