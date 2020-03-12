Из-за коронавируса: в Монако отменили знаменитый "Бал роз", основанный Грейс Келли
Из-за пандемии коронавируса отменили одно из главных светских событий этой весны – знаменитый "Бал роз", основанный Грейс Келли в 1954 году. Об этом пишет Daily Mail.
Бал должен был пройти 21 марта, но теперь в княжеском доме заявили, что событие переносится на неопределенный срок.
Мероприятие обычно посещают все члены княжеской семьи Монако, члены других королевских домов, известные актеры и модельеры. Так, много лет подряд на бал приезжал Карл Лагерфельд и именно он разрабатывал концепцию последних пяти мероприятий.
Карл Лагерфельд и Чак Берри на "Балу роз"/Фото: Tatler
На балу собирают деньги для благотворительного Фонда Грейс Келли. Каждый год тематика бала меняется, но неизменными остаются розы – их для украшения столов и бального зала используют более 25 тысяч.
Грейс Келли на "Балу роз" в 70-х годах прошлого века/Фото: Palaise Princier de Monaco
Действуют строгие правила для гостей – для мужчин смокинг, черный галстук-бабочка и белая сорочка. Для дам – обязательно длинное вечернее платье.
Члены княжеской семьи Монако на балу
Подготовка к балу
Мероприятие начинается с ужина, потом живое выступление известного музыканта и вечеринка с салютом.
Ранее шведский король отменил торжественный ужин, а члены британской королевской семьи приняли решение отказаться от рукопожатий.
Как ранее писал Фокус:
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