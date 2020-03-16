Орландо Блум рассказал, как соблюдал целибат до встречи с Кэти Перри

Британский актер Орландо Блум дал подробное интервью о своих отношениях с певицей Кэти Перри и рассказал, как поставил на паузу свою сексуальную жизнь до встречи с ней. Об этом пишет Daily Mail.

Блум признался, что согласился на добровольный целибат, который длился полгода. Происходило это в 2015 году. На такую идею актера подтолкнул его друг, профессиональный серфер Лейрд Гамильтон, которому Орландо жаловался на свою "крайне несчастливую жизнь".

"Если вы хотите начать относиться к девушкам серьезно, то попробуйте придерживаться целибата хотя бы пару месяцев. Это поможет разобраться в себе. Я думал сначала ограничить себя на три месяца, но мне так понравилось, как эта практика изменила мое отношение к женщинам и феминной части собственной личности, что я на этом не остановился", - признался актер.

Актера спросили, а включал ли его добровольный целибат мастурбацию, но Блум, похоже, ожидал этого вопроса, так что заявил, что не смотрел порно и самоудовлетворением не занимался.

Фото: Instagram orlandobloom

Целибат Блума прервался в январе 2016 года, после церемонии вручения премий "Золотой глобус", на которой актер познакомился с Кэти. В 2019 году пара объявила о помолвке, а на днях Кэти Перри сообщила, что ждет ребенка. Правда, информации о свадьбе пока нет. Пара планировала провести ее в Японии, но все отменили из-за COVID-19.

Зато актер сообщил, что они будут находится дома во время эпидемии коронавируса и стараться меньше контактировать с другими людьми.

Как ранее писал Фокус:

Слухи о том, что Перри беременна от своего бойфренда, британского актера Орландо Блума, ходили давно, однако пара не подтверждала эту информацию. Теперь, когда беременности уже было несколько недель, певица решилась на откровенность.