Пишет, не покладая рук: Джордж Мартин рассказал, на что тратит время в самоизоляции

Писатель Джордж Мартин в своем блоге объявил, что присоединяется к мерам, которые в США предпринимают против распространения пандемии коронавируса, и временно закрывает свой кинотеатр "Жан Кокто", выставочный зал и школу при фонде "Дилижанс". Сам писатель также ограничил круг своего общения, призывает почаще мыть руки и активно работает над книгами.

Писатель успокоил своих поклонников, честно признался, что осознает, что находится в группе риска из-за возраста и состояния здоровья. Однако он предпринимает все меры предосторожности.

Сейчас Мартин никуда не ходит, ни с кем не встречается, а рядом пребывает только один помощник.

"Я все равно целыми днями пишу и больше времени провожу в Вестеросе, чем в реальном мире. Над Семью Королевствами сгустились тучи, но в нашей действительности тучи могут оказаться еще плотнее", - написал Мартин.

Также он сообщил, что не может отделаться от ощущения, что "мы с вами сейчас живем в фантастическом романе. Увы, это не тот роман, о котором я грезил в детстве, с его городами на Луне, марсианскими колониями, функционирующими по Трем Законам роботами и летающими машинами. Истории об эпидемиях мне и вполовину не нравились так сильно, как эти… Будем надеяться, что все мы пройдем через это в целости и сохранности. Принимайте меры предосторожности, чтобы потом не сожалеть, и будьте здоровы, друзья", - резюмировал писатель.

Сейчас у него в работе сразу два романа из цикла "Песнь льда и пламени": "Ветра зимы" и "Грезы о весне". Поклонники творчества писателя, разочарованные сериалом "Игра престолов", очень ждут новых книг, ведь Мартин обещал иной финал и неожиданное развитие сюжета.

Как ранее писал Фокус:

Мартин отметил, что работает в несколько другой плоскости, нежели создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс. По его словам, две последние книги займут 3000 страниц рукописи вместо восьми часов, которые были отведены на финальный сезон киносаги.