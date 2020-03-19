Перенос свадеб и нервные срывы. Как изменилась жизнь знаменитостей во время эпидемии коронавируса

Принц Гарри вернулся к своей семье в канадский Ванкувер и вместе с Меган Маркл и малышом Арчи удалились в самоизоляцию в своем особняке. Тоже самое сегодня сделает и бабушка принца, Королева Елизавета уедет в Виндзорский замок.

Известно, что Меган Маркл требует от персонала, чтобы все они носили латексные перчатки и следовали строгому гигиеническому протоколу. А общаться с ней, Гарри и Арчи, напрямую может только очень ограниченный круг лиц.

Однако Гарри и Меган не бездействуют в самоизоляции. Они считают, что коронавирус влияет на психическое здоровье и работают с некоммерческими организациями, которые помогают справиться с кризисом наиболее незащищенным слоям населения.

Но, находясь в Ванкувере, принц Гарри "чувствует себя беспомощным", потому что очень переживает за отца, принца Чарльза, и бабушку с дедушкой и ничем не может им помочь. Известно, что он просил их поменьше встречаться с людьми и участвовать в массовых мероприятиях.

18 марта Принц Гарри и Меган Маркл выпустили официальное обращение в связи с ситуацией с коронавирусом в мире:

" Наступило время неопределенности. Сейчас мы нуждаемся друг в друге как никогда: для правды, для поддержки, для того чтобы не чувствовать себя одинокими, когда бывает очень страшно. Многие люди сейчас нуждаются в поддержке, многие работают, чтобы справиться с этим кризисом. Все мы должны сделать шаг вперед перед угрозой под названием COVID-19. Это момент проявления человечесткого духа",— написали Меган и Гарри в соцсети.

Также стало извсетно, что 93-летняя королева Елизавета ІІ прислушалась к внуку и покидает Лондон, чтобы отправиться в самоизоляцию в Виндзорский замок.

Там она, скорей всего, останется до Пасхи. Будет заниматься домашним хозяйством и проводить время в кругу семьи. Ряд мероприятий, таких как чай в саду и торжественная служба в часовне Святого Георгия были отменены. Принц Чарльз с женой также раньше завершили свои деловые поездки. И отменили визит на Кипр.

Пока все больше знаменитостей признаются в том, что подхватили COVID-19, итальянский глянец Vanity Fair выпустил новую серию обложек со знаменитостями со всего мира в знак поддержки и солидарности.

Снимки были сделаны еще до изоляции, которая охватила весь мир. Так, на обложках, которые можно увидеть в журнале, появились снимки моделей, актеров, модельеров и прочих известных личностей из мира моды: Ирины Шейк, Милли Бобби Браун, Стеллы Маккартни, Роберта Де Ниро, Аль Пачино.

Вслед за Кэти Пэрри и Орландо Блумом, которые перенесли свадьбу из-за распространившегося по миру вируса, свое бракосочетание отложила и актриса Эмма Стоун. Знаменитость планировала выйти замуж за своего 34-летнего жениха Дэйва Маккери в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, однако праздничная церемония не состоялась. Новую дату свадьбы Эмма и Дэйв пока не назначили.

Сегодня Букингемский дворец официально подтвердил информацию о переносе свадьбы внучки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис, которая была назначена на 29 мая текущего года. При этом, новая дата свадебного торжества пока не озвучена. К слову, многие СМИ уже окрестили самую ожидаемую королевскую свадьбу "неудачливой" и посчитали, что это крайне дурной знак для невесты и жениха.

"Коронавирус подкинул проблем. Несмотря на то что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что сложившаяся ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы", — прокомментировал ситуацию королевский инсайдер. Правда, до настоящего момента официального заявления Букингемского дворца о переносе свадьбного торжества не последовало.

Также на прошлой неделе стало известно о том, что впервые за 66 лет был отменен знаменитый бал Роз в княжестве Монако, основанный еще Грейс Келли. Бал должен был пройти 21 марта, но теперь в княжеском доме заявили, что событие переносится на неопределенный срок. Мероприятие обычно посещают все члены княжеской семьи Монако, члены других королевских домов, известные актеры и селебрити. Так, много лет подряд на бал приезжал Карл Лагерфельд и именно он разрабатывал концепцию последних пяти мероприятий.

Не всем знаменитостям удается держать себя в руках и сохранять спокойствие. На днях Ванесса Хадженс записала видео, в котором продемонстрировала истеричные настроения. Актриса негативно отнеслась к предложению американского правительства о том, чтобы оставаться в самоизоляции до самого лета. "Да, до июля! Звучит ужасно! Это вирус, я понимаю. Но в то же время любой может заразиться. Да, люди умрут. Это ужасно, но вроде как неизбежно?", — заявила Хадженс. Подписчики обвинили селебрити в бесчувственности и негативных комментариев было так много, что ей пришлось устроить еще одну трансляцию, в которой она извинилась за свои слова. Ванесса заявила, что ей жаль, и что теперь она поняла, насколько было неуместно ее заявление.

Но есть и те, кому самоизоляция пошла на пользу. Например, знаменитый писатель Джордж Мартин вынужденно вернулся к творчеству, о котором он забыл в последнее время по причине невероятной популярности "Игры престолов", созданной по мотивам его произведений.

Писатель успокоил своих поклонников, честно признался, что осознает, что находится в группе риска из-за возраста и состояния здоровья. Однако он предпринимает все меры предосторожности. Сейчас Мартин никуда не ходит, ни с кем не встречается, а рядом пребывает только один помощник.

"Я все равно целыми днями пишу и больше времени провожу в Вестеросе, чем в реальном мире. Над Семью Королевствами сгустились тучи, но в нашей действительности тучи могут оказаться еще плотнее", — рассказал Джордж Мартин.

Также он поделился, что не может отделаться от ощущения, что "мы с вами сейчас живем в фантастическом романе. Увы, это не тот роман, о котором я грезил в детстве, с его городами на Луне, марсианскими колониями, функционирующими по Трем Законам роботами и летающими машинами. Истории об эпидемиях мне и вполовину не нравились так сильно, как эти… Будем надеяться, что все мы пройдем через это в целости и сохранности. Принимайте меры предосторожности, чтобы потом не сожалеть, и будьте здоровы, друзья", - резюмировал писатель.