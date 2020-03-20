Невероятно сложное решение: принц Гарри перенес "Игры Непокоренных" на следующий год
Принц Гарри записал видеообращение, в котором заявил, что принял "невероятно сложное решение", но все-таки решил отменить ежегодные "Игры непокоренных" (Invictus Games) в 2020 году, и перенести их на следующий.
Организаторы говорят, что соревнование, которое должно было пройти в Гааге, теперь может быть перенесено на май или июнь 2021 года. Гарри, в своем сообщении в Twitter сообщил, что ему очень жаль, однако, "они не могли этого не сделать" и что это "самый разумный и самый безопасный вариант для всех": для участников соревнований, их родственников и международной аудитории.
Особенно, если учесть, что в "играх" принимают участие получившие ранения военнослужащие и ветераны со всего мира, а значит риск заражения увеличивается.
Фото: invictus games foundation
"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, были основаны герцогом Сассекским в 2014 году.
Как ранее писал Фокус:
- Принц Гарри, певец Джон Бон Джови и участники хора Invictus Games повторили известное фото с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Помимо этого, рок-музыкант и герцог Сасексский записали совместный кавер на песню Unbroken ("Несокрушимый"), которая стала официальном гимном "Игр непокоренных".
- Перед тем как окончательно сложить с себя королевские полномочия принц Гарри и Меган Маркл дисциплинированно исполнили до конца свои обязанности. В начале этой недели герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в службе в Вестминстерском аббатстве, а потом встретились с подопечными благотворительного фонда, который они курируют, в Букингемском дворце.