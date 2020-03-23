Мадонна прокомментировала ситуацию с коронавирусом, лежа в ванной

В последние две недели многие знаменитости ушли на карантин и удалились в самоизоляцию. Кроме того, многие селебрити заразились коронавирусом и теперь усиленно борятся с недугом.

Мадонна не стала дожидаться позитивного результата теста на COVID-19 и уединилась в собственном особняке. Теперь она публично филосовствует в социальных сетях, лежа в ванной с лепестакми роз:

"COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим.



Ужасно, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним",— сказала певица.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Куриленко сообщила, что ее отказались госпитализировать. Медработники ей объяснили, что больницы переполнены и забирают только больных в тяжелом состоянии. Актриса говорит, что сделала тест на коронавирус после того, как карета скорой помощи привезла ее в больницу с температурой выше 39. Она не знает, где именно подхватила вирус.