В Париже скончался создатель комиксов про Астерикса и Обеликса

В Париже, во сне из-за сердечного приступа скончался известный французский художник, один из создателей знаменитых комиксов про галльских воинов Обеликса и Астерикса. Сообщили об этом на официальном аккаунте Астерикса в Twitter.

Альберу Удерзо было 92 года. Его родственники подчеркнули, что художник не был заражен коронавирусом.

Астерикса он придумал в сотрудничестве со сценаристом Рене Госинни в 1959-м. Гигант Обеликс был придуман два года спустя. Комиксы о противостоянии галльских воинов и Римской империи впервые появились в франко-бельгийском журнале Pilote. После смерти Госинни в 1977 году новые истории о галлах Удерзо выдумывал самостоятельно. Но в 2011 отошел от дел.

"Отцы" Астерикса и Обеликса и актриса Жаклин Уэ/Фото: Twitter Astérix

Персонажи стали героями множества мультфильмов (последний - "Астерикс и тайное зелье" - вышел во Франции в 2018 году) и четырех фильмов. Обеликса неизменно играет Жерар Депардье, а на роль Астерикса приглашают разных актеров. Его роль исполняли Кристиан Клавье, Кловис Корньяк и Эдуард Баэр.

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