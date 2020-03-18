"Люди умрут": актриса Ванесса Хадженс извинилась за свои слова о коронавирусе
2020-03-18 16:53:57
Селебрити записала провокационное видео, которое вызвало волну критики
Американская певица и звезда фильма «Мачете убивает» записала провокационное видео, упоминая эпидемию COVID-19. И после волны критики ей пришлось извиняться. Об этом пишет Daily Mail.
Актриса негативно отнеслась к предложению американского правительства о том, чтобы оставаться в самоизоляции до самого лета. "Да, до июля! Звучит ужасно! Это вирус, я понимаю. Но в то же время любой может заразиться. Да, люди умрут. Это ужасно, но вроде как неизбежно?", - заявила Хадженс во время трансляции на Instagram.
Подписчики обвинили селебрити в бесчувственности и негативных комментариев было так много, что ей пришлось устроить еще одну трансляцию, в которой она извинилась за свои слова. Ванесса заявила, что ей жаль, и что теперь она поняла, насколько было неуместно ее заявление.
"Это тревожный сигнал о том, какое значение имеют слова. Желаю всем беречь себя и свое здоровье в это сумасшедшее время", - резюмировала Ванесса.
В защиту селебрити выступила модель Крисси Тейген, она написала, что не стоит сразу нападать на известных людей из-за оплошности и призвала фанатов быть терпимее.
Крисси Тейген
"Иногда люди, в частности, звезды говорят действительно глупые вещи. Нам всем можно только извлечь урок из этого. Я веду речь не о себе в этот раз. Но все мы можем попасть в такую ситуацию, как Ванесса", - написала Крисси.
А Пирс Морган, журналист и ведущий телепередачи Piers Morgan Tonight на CNN, заявил, что Ванесса и "подобные ей миллениалы" - тупые и ограниченные. И если их так возмущает просьба посидеть дома и не ходить толпами по пабам и вечеринкам, то это общество обречено.
Как ранее писал Фокус:
- Писатель Джордж Мартин в своем блоге объявил, что присоединяется к мерам, которые в США предпринимают против распространения пандемии коронавируса. Сам писатель также ограничил круг своего общения, призывает почаще мыть руки и активно работает над книгами.
- Все больше знаменитостей подхватывают вирус COVID-19. Так, в соцсетях о том, что заразились, сообщили Идрис Эльба и Кристофер Хивью. Британский актер Идрис Эльба признался, что заразился коронавирусом, однако не знает где. Он просто прошел тест, и он оказался положительным.