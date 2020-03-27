Итальянский кутюрье Джорджио Армани будет шить медицинские халаты

Модный дом Armani Group, базирующийся в Милане, объявил о том, что все производственные мощности теперь будут шить одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет ANSA.

Также 85-летний Джорджио Армани планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.

Дизайнер один из первых дизайнеров отменил модные показы, начал носить маску и избегать скопления людей, еще до того, как пандемия охватила всю Италию.

Фото: Alessandro Garofalo

Он уже пожертвовал деньги четырем больницам в Риме и Милане. Теперь собирается спонсировать еще несколько госпиталей в Бергамо, Пьяченце, откуда Армани родом, и Версилии.

Дизайнер написал открытое письмо в котором отметил, что сам в юности хотел стать врачом, и хоть эти планы не воплотились в жизнь, но переживает и поддерживает каждого медработника, который сейчас "на передовой борьбы с COVID-19".

Как ранее писал Фокус:

Дизайнер Джорджио Армани, чей показ должен был состояться в рамках Недели моды, отказался от идеи устроить дефиле. Его новая коллекция осень/зима 2020 будет показана в онлайн-трансляции. Самого Армани умудрились "поймать" в объектив папарацци, когда он покидал свое ателье. Оказалось, что дизайнер не расстается с медицинской маской.