Маски для лица вместо платьев. Что и для кого шьют украинские дизайнеры на карантине

В то время как государство планирует полностью лишить финансирования все культурные проекты и институты, включая Ukrainian Fashion Week, дизайнеры демонстрируют стойкость и с готовностью переходя на работу в новых реалих, причем некоторые модные бренды делают это на волонтерских началах.

С каждым днем все больше представителей фешен-индустрии сообщают о своих благотворительных инициативах с целью помощи населению и медработникам, у которых, как известно, наблюдается невероятный дефицит средств защиты. Для того чтобы узнать подробнее, как в экстремальных условиях работают флагманы отечественной модной индустрии, Фокус обратился с вопросами к известным украинским дизайнерам.

– Ну, что вам сказать, все производство вышло с карантина на работу, – рассказывает Фокусу Анна Лукашевич, представитель бренда Frolov. – Мы вовсе не планируем пиариться на этой теме. Просто в один прекрасный момент поняли, что от наших действий сейчас зависят жизни и здоровье наших близких, особенно тех, кому за 60 лет, и решение было принято в одночасье.

Анна Лукашевич отмечает, что мощности, на которых до пандемии шили вечерние платья, теперь работают на пошив защитных медицинских комбинезонов. Маски решили не шить, потому что нет подходящей ткани. "Она несколько тоньше необходимой для пошива защитных масок, поэтому решили сосредоточиться на том, что нам удается делать хорошо", – говорит Лукашевич.

Неделей ранее дизайнер Светлана Бевза (бренд BEVZA) предложила начать пошив одноразовых защитных комбинезонов для медицинских работников. К Светлане сразу же присоединились модель Надя Шаповал, стилист Соня Солтес и владелица ивент-агентства Ксения Ефремова.

Многие дизайнеры и волонтеры из разных уголков Украины с энтузиазмом поддержали инициативу девушек и на волонтерских началах также включились в процесс производства.

"Помогают кто чем может, – комментирует Фокусу Анна Назарчук, представитель пресс-офиса Светланы Бевзы. – Кто-то взял на себя вопрос логистики, кто-то помогает с тканями и упаковкой. Швейные производства по всей стране бесплатно размещают у себя заказы на пошив спецодежды. А одна типография даже взяла на себя функцию печати листовок с добрым напутствием нашим медицинским работникам, чтобы поддержать их и не давать унывать. Каждый буклетик мы вкладываем в упаковку с защитным комбинезоном".

"Все случилось так быстро, но теперь хоть есть понимание того, куда бежать и что делать. Ведь для каждого производства нужен отдельный набор материалов и новые лекала. Мы разослали в больницы готовые изделия, которыми медики уже пользуются. При этом на каждой упаковке написано: not for sale", – рассказывает Анна Назарчук.

"К слову, в ближайшее время мы планируем выложить выкройки и технологию производства защитных комбинезонов в Сеть, чтобы каждый желающий мог присоединиться к нашей инициативе и помочь обеспечить медицинский персонал экипировкой", — резюмируют в офисе бренда BEVZA.

Не смогла остаться в стороне от происходящего и Катя Сильченко, украинский дизайнер, представляющий бренд L’oreal в нашей стране. Команда ее бренда The Coat присоединилась к инициативе.

"Волонтерский проект начала Светлана Бевза, затем стартовал Ваня Фролов. Мы тоже не смогли остаться в стороне и присоединились к этой инициативе, – рассказала Фокусу Катя Сильченко. – Поскольку наша команда находится на карантине, мы не работаем над спецодеждой в Киеве, а готовимся отправлять выкройки на фабрики, с которыми работаем на постоянной основе для пошива одежды бренда. Предприятия находятся в пригородах, некоторые из них частично работают, так как сотрудники живут в пешей доступности. Они хорошо себя чувствуют, отказались от транспорта и ходят на работу пешком. Мы будем отправлять им крой "Новой почтой" и таким же образом получать доставку, – рассказывает Фокусу дизайнер. – Вот сегодня ожидаем утвержденную выкройку для защитного комбинезона и начинаем пошив специальной одежды".

К процессу пошива средств защиты присоединился также бренд Bobkova, дизайнеры которого разработали защитную маску. Ее можно использовать в течение двух месяцев с условием применения двух-трех масок поочередно. Конструкция изделия обеспечивает плотное прилегание к лицу и, как следствие, высокую эффективность защиты.

В свою очередь дизайнер София Русинович отшивает светоотражающие защитные маски, призванные эффективно защищать.

"Эта ткань подобна той, что вы видите на спецодежде сотрудников Киевавтодора, например. То есть маска светится и хорошо видна на расстоянии. Она состоит из нескольких слоев, между которыми есть пространство для замены марли или бинта. Другими словами, конструкция позволяет сделать маску многоразовой", – рассказала Фокусу София Русинович.