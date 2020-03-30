Кейт Миддлтон показала, как работает из дома
Как известно, Кейт Миддлтон большое внимание уделяет вопросам психического здоровья, а во время карантина и необходимости пребывать в изоляции от людей и нормальной жизни, психика граждан подвергается серьезным испытаниям.
Вчера на официциальном аккаунте Кенсингтонского доврца появились фото герцогини с телефонной трубкой. Кейт Миддлтон общалась по телефону с организациями, чьим патроном она является. Так, герцогиня на прошлой неделе созванивалась с Кэтрин Рош, генеральным директором организации Place2Be.
"Самоизоляция и социальная дистанция могут создать большие проблемы для нашего психического здоровья. В последние недели герцог и герцогиня Кембриджские регулярно контактировали с организациями и фондам под их патронажем, чтобы выявить проблемы, с которыми они сталкиваются в это трудное время", - говорится в сообщении.
Как ранее писал Фокус:
- Модный дом Armani Group, базирующийся в Милане, объявил о том, что все производственные мощности теперь будут шить одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Также 85-летний Джорджио Армани планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.
- Американская актриса Анджелина Джоли пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду No Kid Hungry, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей. Сейчас, в условиях карантина из-за коронавируса около миллиарда детей по всему миру не посещают школу и, соответственно, не обедают в школьных столовых. Однако для многих это единственный полноценный прием пищи за день.