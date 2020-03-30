Настя Каменских записала клип, посвященный карантину
С момента старта карантинных мер певица ежедневно записывает мотивирующие видео для своих поклонников. Певица уже провела атмосферный музыкальный вечер «NKкарантинник», показала на своем примере как можно проводить день на карантине в новом выпуске NKblog, а испортивные тренировки вместе с Каменских во время карантина регулярно проходят в прямом эфире ее Instagram-аккаунта.
«Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну», — прокомментировала Настя.
Скетч певица представила на пяти языках: английском, русском, английском, испанском и турецком.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее в самоизоляцию удалилась королева Елизавета. Она сейчас находится в Виндзорском замке.
- Принц Гарри записал видеообращение, в котором заявил, что принял "невероятно сложное решение", но все-таки решил отменить ежегодные "Игры непокоренных" (Invictus Games) в 2020 году, и перенести их на следующий. Организаторы говорят, что соревнование, которое должно было пройти в Гааге, теперь может быть перенесено на май или июнь 2021 года.