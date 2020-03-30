Настя Каменских записала клип, посвященный карантину

С момента старта карантинных мер певица ежедневно записывает мотивирующие видео для своих поклонников. Певица уже провела атмосферный музыкальный вечер «NKкарантинник», показала на своем примере как можно проводить день на карантине в новом выпуске NKblog, а испортивные тренировки вместе с Каменских во время карантина регулярно проходят в прямом эфире ее Instagram-аккаунта.

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«Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну», — прокомментировала Настя.

Скетч певица представила на пяти языках: английском, русском, английском, испанском и турецком.

Как ранее писал Фокус:

Ранее в самоизоляцию удалилась королева Елизавета. Она сейчас находится в Виндзорском замке.