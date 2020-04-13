Фото молодой Елизаветы II для канадских банкнот выставлены на аукцион

Девять портретов королевы Елизаветы II, сделанных, когда ей было 37 лет, выставлены на аукцион William George & Co в Питерборо, графство Кембриджшир. Снимки предназначались для канадских банкнот и марок. Об этом пишет Daily Mail.

Снимки королевы в тиаре, серьгах и бриллиантовом ожерелье сделал придворный фотограф Энтони Бакли в 1967 году.

Девять небольших снимков, как и прочий архив мистера Бакли были переданы в дар Национальной портретной галерее в 1995 году после его смерти.

Сделанные им портреты королевы использовались для изображений на банкнотах, марках, предоставлялись охранным агентствам, когда королева отбывала с зарубежным визитом.

Отмечается, что на аукцион выставлены девять отпечатков, оказавшихся в частной коллекции. Стартовая цена – три тысячи фунтов стерлингов. И что это весьма редкий лот. Снимки такого рода обычно хранятся в архивах и практически никогда не появляются на аукционах.

Как ранее писал Фокус:

Неожиданную находку сделали наследники пожилой четы Констэбл из Стаффордшира. В обычной коробке 26 лет лежали рождественские открытки с фотографиями леди Дианы, принца Чарльза и их детей – Уильяма и Гарри. Каждая фотография подписана и содержит в себе поздравление. Открытки продали на аукционе.