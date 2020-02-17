Цена растет: британец продает на eBay десятилетний снежок за 65 тысяч фунтов стерлингов
2020-02-17 13:58:35
Торги все еще продолжаются
Ли Теккаберри из Сассекса выставил на торги снежок, который десять лет хранил в морозилке. Мужчина решил его сохранить после "снежной битвы" по возвращению из паба с друзьями. Об этом пишет The Sun.
Ли рассказал, что вдохновился историей, когда снежок был продан за 10 тысяч фунтов стерлингов. Десять лет снежок хранился в его морозилке. Но теперь он развелся с женой, а артефакт занимает слишком много места, так что Ли решил с ним расстаться.
Тот самый снежок
Место, где был слеплен снежок
Ли Текаберри, слепивший снежок, с дочерью
Стартовая цена на eBay составляла всего 99 пенсов. С 10 февраля она не менялась, но после того, как о Ли написали СМИ, она начала расти. Сегодня было сделано несколько ставок, причем первая составляла 62 фунта, а сейчас цена выросла уже до 65 900 фунтов. И продолжает расти.
Все фото: eBay
Так что, если снежок не растает, то британец вполне может получить за него солидные деньги.
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