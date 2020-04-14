Джоан Роулинг выкупила дом, который вдохновил ее на создание романов о Гарри Поттере

Знаменитая писательница Джоан Роулинг, автор романов о волшебнике Гарри Поттере и детективе Корморане Страйке, купила домик в деревне Тутсхилл, где жила в детстве с 9 до 18 лет. Об этом пишет The Sun.

На стене даже сохранилась надпись, оставленная будущей писательницей: "Джоан Роулинг спала здесь в примерно 1982 году". Дом был продан отцом писательницы в 1995 году. И до 2011 он принадлежал продюсеру ВВС Джулиану Мерсеру.

Дом, бывший коттедж священника, обошелся писательнице в 400 тысяч фунтов. В нем сохранился чулан под лестницей, точно такой, как тот, в котором жил Гарри Поттер у своих дяди и тети до того, как узнал, что он волшебник, и погреб, который вдохновил Роулинг описать похожий в романе "Гарри Поттер и философский камень".

Коттедж был спроектирован архитектором Генри Вудиером и, по мнению экспертов, его готические формы напоминают мини-Хогвардс.

В деревне рядом расположена школа, которую посещала будущая писательница. Именно там она встретила людей, которые послужили прообразами профессора Снейпа и Рона Уизли.

Как ранее писал Фокус:

В живописной английской деревеньке Лавенхем в графстве Саффолк, продается 600-летний домик, который снимался в фильмах про Гарри Поттера. "Кривой дом" был построен в 1395 году и от времени наклонился в сторону, сейчас он стоит, опираясь на соседние дома.