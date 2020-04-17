Принцесса Беатрис отменила свою свадьбу из-за коронавируса

Британская принцесса Йоркская Беатрис приняла решение отменить свою свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци из-за пандемии коронавируса. Ранее ходили слухи о переносе, однако источник, близкий к принцессе, сообщил, что пока о новой дате речь не идет, пишет People magazine.

Пара должна была пожениться 29 мая в часовне во дворце Сент-Джеймс. Был составлен список гостей, из Италии должны были прибыть родственники Эдоардо, но пока это невозможно.



Беатрис и Эдоардо - фото с помолвки

Также, представители англиканской церкви заявили, что число людей, желающих посетить свадебную церемонию в церкви должно быть ограничено минимальным количеством людей - священник, жених, невеста и два свидетеля. Так что, если бы свадьба состоялась, но на свадьбе не было бы даже принцессы Евгении, родной сестры Беатрис, с которой они очень дружны.

Беатрис и Эдоардо вскоре после знакомства/Все фото: Royal family

Так что решение пока отложить свадьбу было принято парой единогласно. Пока они даже приблизительно не могут сказать, когда церемония состоится. "В настоящее время они не думают о своей свадьбе. Придет время, когда все важные решения будут приняты, но пока Беатрис и Эдоардо не до этого", - сообщил источник.

Принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю, второго сына Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской, познакомилась с Эдоардо в 2018 году, а уже в 2019 они объявили о помолвке.

Как ранее писал Фокус:

Большинство родственников Эдоардо проживают в Ломбардии, регионе Италии, который закрыт на карантин из-за вспышки вируса. И прилететь на свадьбу в Британию они не смогут из-за отмены авиарейсов. Они, конечно, могут воспользоваться частными, но могут попасть в карантин уже в Британии.