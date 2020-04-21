Джонни Депп сыграл на легендарной гитаре стоимостью в два миллиона долларов

56-летний актер Джонни Депп продолжает активно осваивать свой новый аккаунт в Instagram и продемонстрировал снимок из своего архива, когда ему довелось сыграть на легендарной гитаре Greeny фирмы Гибсон, которая ранее принадлежала Питеру Грину из британо-американской группы Fleetwood Mac и гитаристу Metallica Кирку Хамметту. Об этом пишет Daily Mail.

Питер Грин купил Greeny 1959 года еще в 1966 году за триста долларов. Именно она звучала на многочисленных концертах и инаугурации американского президента Билла Клинтона.

Именно Клинтон убедил воссоединиться в 1991 году распавшуюся было группу. Он использовал их хит "Don’t Stop" в качестве музыкальной темы для своей предвыборной кампании. И именно Fleetwood Mac выступали на балу по поводу инаугурации 42-го президента США.

Спустя годы гитара была продана гитаристу Metallica Кирку Хамметту. Цена не называется, но, по слухам, Хаммету она обошлась в два миллиона.

Джонни получил гитару во временное пользование для записи музыки в своей домашней студии звукозаписи.

Все фото: Instagram johnnydepp

Последний снимок актера собрал уже более полутора миллионов лайков. А за четыре дня с того момента, как он завел аккаунт, на Деппа уже подписалось три со половиной миллионов фанатов.

Как ранее писал Фокус:

Бренду Dior пришлось удалить из Twitter новый ролик парфюма "Sauvage", где Джонни Депп бредет по пустыне и играет на гитаре в сопровождении танцующей девушки. После того, как компанию обвинили в расизме по отношению к коренным жителям Америки, видео было удалено.