Кино и книга: у "Голодных игр" появится приквел

У "Голодных игр" появится приквел. Фильм поставит режиссер Фрэнсис Лоуренс, снявший "И вспыхнет пламя" и "Сойку-пересмешницы". Об этом пишет Deadline.

Студия Lionsgate объявила о разработке приквела серии. В основу нового фильма ляжет новый роман Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях". Интересно, но права на книгу были выкуплены еще до ее появления, а сам роман выйдет в США только 19 мая. Предыдущие романы Коллинз были на переведены на 52 языка и разошлись тиражом в 100 миллионов экземпляров.

Джо Дрейк, глава Lionsgate Motion Picture Group отметил, что "новая книга Сьюзен стоила ожидания. В ней есть все, на что фанаты могут ожидать от "Голодных игр". Мы не можем дождаться начала производства».

Ленту поставит Фрэнсис Лоуренс — он режиссировал все фильмы цикла, кроме первого (его режиссером был Гэри Росс). Сценарий на основе заявки Коллинз напишет Майкл Арндт ("Маленькая мисс Счастье", "Звездные войны: Пробуждение силы").

Дональд Сазерленд в роли Кориолана Сноу/Фото: скриншот

"Баллада о певчих птицах и змеях" рассказывает о молодости будущего диктатора Кориолана Сноу (в "Голодных играх" его сыграл Дональд Сазерленд). По сюжету 18-летний Сноу становится ментором для девушки из дистрикта 12 на десятых ежегодных Голодных играх. Его семья уважаема, но бедна, а Голодные игры - шанс поднять свое благосостояние.

Четыре части "Голодных игр" выходили с 2012-го по 2014-й. Франшиза с Дженнифер Лоуренс заработала в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов.

Даты релиза и актерского состава у проекта пока нет.

Как ранее писал Фокус:

В 2013 году фильм режиссера Гэри Росса «Голодные игры» стал триумфатором ежегодной премии "Выбор народа" в США. Картина завоевала сразу пять наград, в числе которых номинация "Любимый фильм года". Церемония вручения прошла в среду в Лос-Анджелесе. "Голодные игры" отобрали пальму первенства у "Мстителей", оставили позади картину "Новый Человек-паук", а также кинохит "Темный рыцарь: Возрождение легенды".