Бункер за $8 млн. Американские миллионеры перебираются в укрытия в Новой Зеландии
Чаще всего в жилые помещения с кинотеатрами, бассейнами и зонами отдыха преобразовывают старые военные бункеры, но их было построено хоть и много, но все-таки недостаточно. Поэтому многие состоятельные люди строят для себя комфортабельные убежища "с нуля". Занимается этим компания Rising S. За последнее время они установили около 10 частных бункеров в Новой Зеландии. Средняя стоимость подобного приюта весом в 150 тонн, уходящего под землю на 3 м, составляет $3 млн. Однако цена на бункер, оборудованный роскошными ванными комнатами, игровыми, тирами и тренажерными залами, может достигать и $8 млн.
Интерьеры бункеров, построенных строительной компанией
Впрочем, не обходится и без курьезов. Как рассказал журналистам директор строительной фирмы Гэри Линч, миллионеры из Кремниевой долины, что обзавелись бункерами, долгое время там не бывали, а когда решили наконец воспользоваться, то не могли понять, как туда попасть.
"Миллиардер не знал, как открыть дверь в бункер и задавал вопросы о поступлении горячей воды, а также о том, нужно ли ему брать в убежище еду или воздушные фильтры", — рассказал директор.
Питер Тиль с супругой
Рейд Хоффман, соучредитель LinkedIn, ранее в интервью говорил, что с недавних пор сказать, что ты "покупаешь недвижимость в Новой Зеландии" — все равно что подмигнуть с намеком. Потому что сейчас это значит одно: кто-то обзавелся убежищем на случай непредвиденной ситуации.
Окрестности Квинследа, где построено несколько бункеров для богачей
Сейчас Новая Зеландия является страной, которой вполне успешно удается сдерживать пандемию коронавируса. Сейчас тут зарегистрировано только 1 105 подтвержденных случаев Covid-19, 12 из которых закончились смертью. А в последние дни было зарегистрировано всего несколько новых случаев заражения.
Как ранее писал Фокус:
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