Коронавирус в песнях. Что Потап, Бон Джови, индийские и таджикские артисты поют про эпидемию

Около недели назад украинский продюсер и музыкант Потап опубликовал на ютуб-канале видео на песню «Карантин». Клип был снят в пустом зале кинотеатра, а герои музыкального видео мечтают о том, как они смогут улететь за границу и встретиться с друзьями. «Но мы с тобой в конце выживем», – поется в клипе.

Вчера своим взглядом на тему поделились творческие аматоры из Таджикистана. По словам создателей песни и видео, на съемки клипа и написание текста у них ушло пять дней, правда, послание, заложенное в их клипе, выглядит куда менее оптимистично, чем в песне украинского артиста. «Мир болеет», – поют таджикские деятели искусства. Они молятся о том, чтобы Бог помиловал таджиков и уберег от заражения. "Эту песню мы посвятили нашим братьям-мигрантам, которые трудятся в России, и нашим соотечественникам в разных уголках планеты, чтобы Бог был милосерден ко всем нам и защитил нас от этого вируса. Я надеюсь, что коронавирус никогда не попадет в Таджикистан», – рассказал певец изданию Asia-Plus

Не отстает от коллег и белорусский рэпер Серега. На днях он записал видео к песне «Коронавирус» и анонсировал премьеру клипа. «Мой коронавирус совсем неопасен, – комментирует Серега. – Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни».

Наш соотечественник из Прикарпатья Назарий Яцишин выпустил романтическое видео, в котором сравнивает вирусную инфекцию с любовью.

На прошлой неделе песню о грустной жизни в период карантина и эпидемии коронавируса представила известная индийская певица Mangli. Индийская знаменитость призывает всех отставаться дома. Правда, ее видео собрало немало гневных комментариев и недоверия к утверждению необходимости карантина в Индии, а также плохих отзывов о деятельности полиции.

На фоне популярного сингла о коронавирусе прославился мексиканский исполнитель Mister Cumbia. Его нехитрое видео набрало в «Ютубе» более 2,5 млн просмотров, если не считать многочисленных любительских ремиксов песни и аматорских пародийных видео.

К слову, мексиканский певец сплагиатил удачные ритмы и рифмы. Первыми песню исполнили артисты из Эквадора – группа Internacionales Conejos. Стоит отметить, что у них и просмотров больше. С этой песней надо быть очень осторожными. Услышав один раз, подвергаете себя петь ее целый день и рискуете растерять всю серьезность в отношении пандемии. Хотя, может, это и к лучшему.

В начале апреля свою версию отношения к коронавирусу и карантину представил Адам Сэндлер. Он записал домашнее музыкальное видео в скайп-эфире для Джимми Фэллона. Из видео понятно, что ребятам откровенно грустно, но они пытаются себя развлекать.

Тоскливым творением поделился с поклонниками и подписчиками в «Инстаграме» ирландский исполнитель Филлип Кинн. Его видео вторит сюжету американского коллеги, но совсем не блещет оптимизмом, в отличие от работы Адама Сэндлера. Но поклонникам национальных ирландских частушек послушать будет приятно.

Активно распространяется по Сети тематическое видео Джона Бон Джови. В начале апреля легендарный исполнитель представил свою песню на шоу Джимми Фэллона. Во время эфира рокер организовал сбор средств для заболевших вирусом.

Шуточное видео на тему карантина на днях показал американский кантри-певец Тим Монтана. В клипе присутствуют все легко узнаваемые коды карантинного периода, которые представлены в видео в сатирическом ракурсе.

Популярные американские кантри-исполнители Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли записали радостную песню о карантине. Они призывают поклонников особо не беспокоиться по поводу ситуации и относиться к ней весело и оптимистично.

Еще одним домашним музыкальным видео порадовал киевский исполнитель песен в стиле русского шансона Гарик Кричевский, которое он представил на своей странице в «Фейсбуке». К слову, текст песни содержит нецензурную лексику.

По сюжету клипа герой в маске и перчатках отправляется в магазин за водкой и натыкается на очередь людей, стоящих за туалетной бумагой.

Если коротко, певец подвергает сомнению деятельность властей в отношении карантинных мер во всем мире.