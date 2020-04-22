Тонкое искусство пофигизма. Чем заняты на карантине MONATIК, Каменских и другие звезды шоу-бизнеса

Карантинные ограничения, не позволяющие проводить массовые мероприятия, заставили украинских звезд забыть на время про концерты и корпоративы. Как проводят карантин MONATIК, Настя Каменских, Олег Винник, Дантес и Дорофеева, Андрей Бедняков и Ирина Билык? Фокус пообщался с нашими знаменитостями и узнал, чем они занимаются во время режима самоизоляции.

Карантинные ограничения, не позволяющие проводить массовые мероприятия, заставили звезд отечественной эстрады забыть на время про концерты и корпоративы. Фокус пообщался с представителями украинского шоу-бизнеса и узнал, чем те занимаются во время режима самоизоляции.

Дантес и Дорофеева: смотрим Катю Пушкареву

Певец и телеведущий Владимир Дантес рассказал Фокусу о том, как проходят будни в самоизоляции. По его словам, переезд из квартиры в частный дом случился как никогда кстати.

«Мы [с супругой Надеждой Дорофеевой] переехали жить в частный дом и только сейчас понимаем, насколько нам повезло, потому что можем хотя бы выходить во двор. Но я иногда выбираюсь в магазины, потому что с доставщиками сейчас очень тяжело, не всегда получается их вызвать. И когда я выезжаю за продуктами, то попадаю в мини-Китай: все ходят в амуниции, масках. Это очень странное чувство, потому что раньше мы смотрели на людей в масках с удивлением, сейчас же – наоборот. Вчера обсуждали с Надей, что создается такое ощущение, будто мы начинаем бояться закрытого пространства", – рассказывает Владимир.

Артист шутит, что он уже забыл, как общаться с людьми.

"Когда все закончится, я жду мемов в стиле "А при карантине такого не было". Потому что я уже не знаю, как общаться с людьми, как рядом сидеть. О чем вообще говорить, если у всех осталось приблизительно две-три темы для разговора. У нас есть друзья-предприниматели, с которыми мы "карантинились" с самого начала. Они, когда приезжают к нам домой, рассказывают, как бизнес катится в одно место. Первое время вообще было ощущение конца света, но потом уже начали выходить в позитив. И на самом деле я понял, что времени на карантине абсолютно нет и непонятно, куда оно девается. Просыпаемся в 9:30, завтракаем, после чего через день у нас занятия спортом онлайн. Рабочий процесс не остановился. У нас постоянные съемки, онлайн-конференции и интервью", – говорит музыкант.

Владимир откровенно признается, что давно не проводил столько времени с женой совместно. Отчасти по этой причине конфликтов у супругов не возникает.

"Большую часть времени до карантина мы находились порознь, постоянно друг от друга вдалеке. Поэтому сейчас такое ощущение, что переживаем первые этапы отношений, когда не были настолько медийными и чаще проводили время вместе. И чем больше времени мы проводим друг с другом, тем меньше ссоримся. За эти три недели поспорили всего один раз, и то из-за того, что просто хотелось хоть какого-то конфликта. А так, мы кайфуем, пытаемся себя развлечь. Дошло до того, что сейчас смотрим "Не родись красивой", – делится Дантес.

По словам музыканта, несмотря на ограничения предложения по съемкам и проведению мероприятий поступают регулярно. Артистов уверяют, что всю технику и реквизит продезинфицируют, а съемочный персонал будет придерживаться установленных правил, носить маски и перчатки. Однако Владимир отказывается от таких инициатив.

"Единственное, в чем я принял участие, это в съемках "Всеукраинской школы онлайн", организованной Офисом президента. Но там 800 уровней защиты", – говорит Дантес.

В завершение Дантес поделился советом о том, как развлечь себя на карантине.

"Играйте в настольные игры с теми, с кем находитесь вместе. Играйте в видеоигры, если есть возможность. Потому что это хоть немного отключает мозг на время карантина, убирает плохие мысли. Если есть "Нетфликс", то там тысячи документалок, которые можно посмотреть. Советую готовить, играть во что-то, общаться онлайн с друзьями и иногда прибухивать", – шутит музыкант.

Настя Каменских: расскажу, где зарядиться энергией

Певица Настя Каменских, она же NK, рассказывает, что несмотря на карантин работы меньше не стало.

"Все рабочие встречи сейчас переместились в онлайн, хоть их количество и не изменилось. Но я легко переключилась на такой формат, опыт работы моей компании NICE2CU дистанционно с Латинской Америкой, США, Канадой и Европой позволили это с легкостью сделать. Я все время нахожусь дома и соблюдаю все необходимые меры карантина, ведь сейчас это очень важно. На улицу выхожу только на прогулку со своей собакой Мими и на пробежку. Бегаю дважды в неделю по 3 км ранним утром, когда все еще спят (смеется.). Обычно такая пробежка занимает у меня минут 20", – делится Настя.

Для Каменских режим самоизоляции – это возможность побыть рядом с любимым человеком, ведь насыщенные гастрольные графики и концерты не позволяют проводить так много времени вместе.

"Много оффлайн-проектов пришлось поставить на паузу. Я готовлю новую шоу-программу Loca Show и надеюсь, что совсем скоро мы сможем вместе на концерте зажечь драйвом и отпраздновать конец карантина. А еще запустила цикл онлайн-тренировок в своем "Инстаграме", чтобы вдохновить всех продолжать тренироваться на домашнем режиме. И количество благодарностей и позитивных отзывов вдохновило меня сделать для своих подписчиков и поклонников 21-дневный практический мотивационный курс "Жизнь в стиле NK". На курсе мы вместе будем вырабатывать новые привычки, проработаем различные аспекты жизни: карьеру и развитие, красоту и здоровье, взаимоотношения с любимыми и окружением. Я расскажу, где искать источник энергии, научу расслабляться и вдохновляться, находить мотивацию для новых достижений", – говорит певица.

Каменских предупреждает поклонников: несмотря на режим самоизоляции необходимо держать себя в тонусе и не расслабляться. Также артистка посоветовала для прочтения две книги.

"Дома есть соблазн проводить время в пижамном режиме, но карантин пройдет, а собрать себя потом в кучу будет сложно. Поэтому так: занимайтесь спортом, работайте и развивайтесь, обратите внимание на питание. Если у вас появилось чуть больше свободного времени, запишитесь на курсы, которыми давно интересовались, прочтите книгу, пылящуюся на полке, потому что "нет времени". Рассматривайте карантин как возможность, а не как принудительное заточение. И парочка книг от меня, которые можно прочесть во время карантина. Первая – "Тонкое искусство пофигизма" М. Мэнсона. Если вы думаете, что это стандартная "мотивашка" о поисках счастья, то ошибаетесь. Автор книги приводит в пример множество трудных жизненных моментов, чтобы показать, что именно сложности придают жизни больше смысла, чем бесконечные поиски счастья. Вторая книга – "Мечтать невредно" Б. Шер. Я всегда говорю о том, что мечтать очень важно, но так же важно к этой мечте идти. Вот как раз эта книга полна практических советов о том, как мечту воплотить в жизнь", – заключает Настя Каменских.

Олег Винник: о глобальных уроках для человечества

Для фанаток певца Олега Винника карантин может преподнести неожиданный подарок в виде новых хитов. Музыкант рассказал Фокусу, как самоизолировался на время карантина в студии звукозаписи.

"Самоизолируюсь творчеством. Творчество, работа в студии – это целебный бальзам против любого кризиса. При разных обстоятельствах нужно делать свое дело. Если в каждой отрасли люди будут оставаться профессионалами и добросовестно относиться к своей работе независимо от сложившейся ситуации, нам нестрашны никакие трудности. Очень скучаю по концертам! У меня такое впечатление, что карантин длится уже три месяца. Время тянется очень медленно", – делится Винник.

По словам музыканта, на время карантина ему не предлагали выступить на закрытых вечеринках.

"Никто не предлагал выступить. Люди отнеслись к этому очень серьезно, и я рад, что никто не нарушает порядок. Напротив, некоторые ранее запланированные корпоративы пришлось отменить или перенести. Это правильно. Я законопослушный гражданин. К тому же у меня нет времени даже подумать о том, чтобы поехать в какой-то ресторан. Хотя, конечно, если бы можно было эти дни использовать как отпуск где-то на берегу океана, я бы с удовольствием", – рассказывает певец.

Обращаясь к фанатам, он заявляет, что несмотря на "каникулы" концерты отменять не собирается. Просто они состоятся немного позже.

Олег Винник понимает, что в связи с масштабным карантином в мире грядут изменения. Однако несмотря на это остается оптимистом. Также артист с гордостью отмечает работу украинских медиков. По его словам, профессионализм наших медицинских работников гораздо выше, чем европейских.

"Мир меняется очень резко и существенно. Соответственно, мировоззрение тоже меняется. Много новых мыслей появилось. Думаю, большинство людей, умеющих оценивать ситуацию, понимают, что будет "по-другому". Но я верю в хорошее. Порой для того чтобы получить нечто важное и положительное, нужно пройти сквозь какие-то сложности. Глобальные уроки даются человечеству, чтобы каждый задумался над своим существованием. Нужно за все быть благодарными, двигаться вперед и очень ответственно относиться к природе, окружению, духовной сфере жизни. На сегодня мы без Бога почувствовали себя бессильными. Кстати, хочу отметить, что в нашей стране прекрасные врачи. Уверен, что профессионализм украинских докторов в разы выше медиков Европы. Единственное, хочется пожелать, чтобы власти обращали внимание на больницы. Для того чтобы медицина не хромала, о ней нужно думать не только в тяжелые времена. Врачи сейчас исполняют свой героический долг, многая им лета!" – резюмирует певец.

Ирина Билык: день рождения переносится

Народная артистка Украины Ирина Билык рассказала Фокусу, как недавно праздновала свой юбилей в условиях карантина.

"В этот раз не вышло такого дня рождения, как я планировала. У меня должно было присутствовать 150 человек. Это все очень известные люди, мои друзья любимые. Но получилось, что юбилей переносится, если так можно сказать. Так же, как и 30 моих концертов, которые я еще не успела отыграть. Поэтому мне очень понравилось, что все-таки вопреки тому, что карантин, Новая Почта привозила мне подарки от моих поклонниц, поклонников. И привозила очень красивые букеты от моих друзей", – делится певица.

Билык признается: ей регулярно приходят предложения выступить на дому. Артистка рассказала историю, как на утро после подобного мероприятия проснулась с браслетом с драгоценностями.

"У меня не раз было предложение выступить у кого-то в доме. Тем более что многих из этих людей я видела уже не в первый раз. Мои постоянные поклонники часто приглашают меня выступить для своих друзей. И мне нравятся такие вечеринки, потому что я сама становлюсь частью праздника. Когда-то даже был такой момент: я проснулась утром и увидела у себя на руке браслет очень красивый. Я ужаснулась, подумала: "Боже мой, как он у меня очутился на руке, откуда он взялся?" И мой директор говорит: "Ты что, не помнишь? Его тебе вчера подарила хозяйка. И действительно, я потом вспомнила, что мы сидели с ней, очень долго говорили о нашей жизни. И действительно, меня воспринимали как своего друга", – рассказывает Ирина.

Певица объяснила, почему даже вынужденным отдыхом из-за карантина она довольна.

«Думаю, карантин – дело временное, и у меня нет ощущения, что это надолго. Я прекрасно помню время перед карантином. Я была даже немного уставшая и планировала больше отдыхать. Ну вот, теперь наотдыхались и через некоторое время сможем уже выехать на концерты. Поэтому даже такой отдых, как сейчас, приносит мне огромное удовольствие", – признается народная артистка Украины.

Очередной экономический кризис ее не пугает.

"Мы переживали в своей жизни уже много кризисов. Я имею ввиду "мы" – это люди, артисты, это страны, для меня нет ничего пугающего. Я живу так же, как и все, без излишеств, питаюсь очень скромно. Я думаю, что с любым кризисом лично я и моя семья справимся. Хочу, чтобы все как можно дольше были со мной, жили со мной и радовались моему успеху", – подытожила Ирина Билык.

Андрей Бедняков: шьем платье для кукол

Популярный телеведущий Андрей Бедняков шутит: самоизоляция – это термин для скрывающихся от правоохранительных органов. А он на карантине.

"Депрессивное слово. Для меня самоизоляция – это действие для работников спецслужб. Когда ты сильно много знаешь, ты самоизолируешься. Так что у меня это карантин! Но в то же время это и не каникулы. То есть я придерживаюсь правил: практически никуда не выхожу, не контактирую с людьми. Читаю, много занимаюсь английским, играю с дочкой, смотрим сериалы. Редко когда выходим пройтись по улице и подышать воздухом", – рассказывает Бедняков Фокусу.

Он говорит, что сейчас представилась возможность подумать и расставить приоритеты.

"Настало время, когда ты можешь все переосмыслить. Возможно, даже расставить приоритеты по-новому: вложить в себя, побыть с семьей. Работа над собой – то, что сейчас вышло на первый план, и это мне нравится. Я перезагружаюсь", – делится телеведущий.

Бедняков понимает, что вследствие масштабного карантина во всем мире наступит экономический кризис. Несмотря на это, он оптимистично смотрит в будущее.

"Конечно, присутствует опасение кризиса. Он уже есть, и все на себе его ощутят в той или иной степени. Каждый из нас потеряет деньги и время. Самое главное, как мне кажется, не падать духом. Это главное сейчас. Для меня весна – мотивация. Ароматы травы, цветущих деревьев, запах нового. Она всегда заставляет идти вперёд, а сейчас – наоборот: мы все вынуждены сидеть дома. Но я уверен, что в будущем у нас все будет в пять раз лучше", – жизнерадостно уверяет Андрей.

Ведущий рассказал, как во время карантина ему довелось проводить онлайн-вечеринку. Помимо этого он обратился к украинцам с призывом не паниковать и с пониманием относиться к сложившейся ситуации.

"Я понял, что сейчас просто ненавижу свой телефон. Мне хочется его не видеть и не держать в руках. Настолько я скучаю по живому общению. В "Инстаграм" стал заходить редко, только ради своих эфиров с людьми. Мне не предлагали провести закрытую вечеринку на квартире. Но вот по интернету я мероприятия вел. И это действительно уникально и пугающе. Самый главный совет – не паниковать! Все проблемы у нас в голове, поэтому давайте мыслить позитивно. Я вот научился готовить салат и шить платье для куклы", – рассказывает Андрей Бедняков.

MONATIK: сериал про Кеннеди, книга про Страшилу

Певец, танцор и композитор MONATIK уверяет: сейчас как никогда важно показать на собственном примере, что необходимо оставаться дома.

"Наша компания MONATIK Corporation ушла на самоизоляцию и придерживается всех рекомендаций МОЗ. По возможности мы стараемся поддержать инициативу #stayhome и на собственном примере показать, насколько важно находиться дома в данный период. Безусловно, те концерты и фестивали, которые были заявлены на период карантина, мы, конечно же, перенесли, заботясь о нашем слушателе. А все рабочие процессы настроены в онлайн-режиме. Мне кажется, сейчас именно то время. Ни спешки, ни дедлайнов. Время наслаждаться друг другом и признаваться своим родным и близким в том, как сильно мы любим", – считает артист.

Пользуясь случаем, музыкант посоветовал посмотреть американский мини-сериал, снятый по мотивам научно-фантастического романа писателя Стивена Кинга "11/22/63". По сюжету это история простого учителя английского языка, которому предоставляется возможность совершить путешествие назад во времени в 1960-й год и попытаться предотвратить убийство 35-го президента США Джона Кеннеди.

Также MONATIK рассказал, как и с кем проводит заточение дома на карантине.

"Сейчас мир открыт для того, чтобы самообразовываться. Большинство мировых музеев, куда обычно длинные очереди посетителей, открыли онлайн-гиды, а украинские театры выкладывают постановки онлайн. Образовательные платформы запускают онлайн-обучение, и вы можете научиться играть на любимом музыкальном инструменте или самостоятельно написать песню. Также вместе с детьми мы тестируем треки мировых артистов, которые есть в игре Just Dance (приятно, что и трек папы теперь тоже есть в этой мировой игре)", – говорит музыкант.

В завершении артист раскрыл трогательные семейные секреты.

"Каждый вечер перед сном мы читаем детям "Страшилу из страны Оз". Очень рекомендую. Фантастическая книга", – делится MONATIK.