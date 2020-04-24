Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала и рассказала о самоизоляции

55-летняя модель и актриса Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала. И рассказала о своей самоизоляции в онлайн-интервью. Об этом пишет Madame Figaro

Актриса позировала для обложки в черном полупрозрачном боди Dolce&Gabbana, поверх него она накинула пиджак Azzedine Alaia. Звезда опубликовала снимок в своем Instagram и поблагодарила всех, кто работал над ее образами.

"Желаю всем вам быть в безопасности и надеяться на то, что весь мир будет здоров в ближайшее время", — обратилась она к своим поклонникам.

Моника в интервью по Zoom рассказала, как проходит ее самоизоляция. Чтобы защитить себя от эпидемии коронавируса, Моника сидит на карантине с двумя дочерьми: 15-летней Девой и девятилетней Леон. Актриса решила остаться во Франции, чтобы девочки были ближе к отцу, Венсану Касселю, который живет на Баскском побережье со своей женой Тиной Кунаки и дочкой Амазонией.

"Школьные уроки у девочек проходят по видеосвязи, я слежу за этим. Очень важно, чтобы у них была база знаний. В остальное время — а его мало — я читаю сценарии и изучаю тексты книги "Мария Каллас. Письма и воспоминания", так как планирую играть позже в этой постановке в Италии. В остальном мы со всей ответственностью относимся к правилам: мы не выходим из дома", — сказала она.

Также Моника отметила, что вынужденная самоизоляция для нее не проблема. "Как ни парадоксально, я всегда была домоседом. Это возвращает меня в мое детство в провинции, где жили мои родители, тети, двоюродные братья и бабушка. Семья, образование, дом — это очень важные для меня вещи. Очевидно, что это противоположность моей профессиональной жизни, когда я жила только в отелях и самолетах", — отметила Моника.

Актриса отметила, что очень переживает о своей родине, Италии, наиболее пострадавшей стране в Европе от коронавируса. "Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, мои друзья в Риме, мы все живем в страхе, но в то же время я полностью уверена в медицине, я убежден, что лекарство будет найдено, а затем и вакцина. Пока же мы находимся в режиме ожидания. Как сказал неаполитанский писатель и актер Эдуардо де Филиппо, "ночь должна пройти". Эта ночь, вероятно, будет долгой и мучительной, но обязательно приведет к чему-то новому", - отметила актриса.

Все фото: Madame Figaro

"Больше всего мне нравится видеть, как растут мои дочки, и сопровождать их, пока они не взлетят. Мои дочери — это ответы на все мои вопросы. Именно тогда, когда они родились, я поняла причину своего существования на Земле... У каждого свой путь, свой опыт, для меня — это материнство. И я уверяю вас, что плоть и духовность объединяются", — сказала Беллуччи.

Как ранее писал Фокус:

43-летний актер Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в фильме "Дэдпул", рассказал известному телеведущему Стивену Кольберу и зрителям его шоу, как проходит его самоизоляция в кругу семьи. "Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью", - признался актер.