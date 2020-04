Мерил Стрип, смешивающая мартини во время видеоконференции, стала мемом

70-летняя Мерил Стрип стала мемом, когда присоединилась к онлайн-поздравлениям в адрес известного композитора Стивена Сондхайма. Ему исполнилось 90 лет. Об этом пишет CNN.

Мерил вместе с 67-летней Кристин Барански ("Теория Большого Взрыва") и 49-летней бродвейской актрисой Одрой Макдональд спели хит Сондхайма The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла "Компания".

Актрисы в белых махровых банных халатах образовали виртуальное трио, встретившись в Zoom за бокалами любимых напитков. Мерил смешала мартини, Кристин предпочла красное вино, а Одра отдала должное виски.

Пользователи и почитатели таланта Мерил пришли в восторг. "Это наш вариант фильма "Мстители: Финал", "То видео добавило мне десять лет жизни", "Все мы немного Мерил Стрип сейчас", - комментировали в Twitter пользователи.

Перевод: Мерид Стрип: нужен вам карантинный мем? Вот вам карантинный мем

Перевод: Мерил Стрип демонстрирует идеальное карантинное настроение

Перевод: поющая, делающая коктейли и пьющая алкоголь Мерил Стрип - это именно то, в чем мы нуждались, но не знали об этом

Джеймс Джилленхол, Нил Патрик Харрис и другие знаменитости также присоединились к поздравлениям, но их видео такой популярности не получило.

Стивен Сондхайм - автор 20 оригинальных бродвейских мюзиклов. Лауреат премии "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" (в 1991 году, за музыку и слова к песне "Sooner or Later (I Always Get My Man)" из фильма "Дик Трейси". Также принимал участие в создании "Вестсайдской истории".

Мерил Стрип, Стивен Сондхайм и Одра Макдональд на литературном вечере в 2017 году/Фото: crainsnewyork

Мерил Стрип исполняла роль Ведьмы в фильме "Чем дальше в лес", снятому по его произведению и была номинирована на "Оскар".

Стивен является рекордсменом премии "Тони", получив за свою карьеру 8 наград, включая премию за жизненные достижения в театральном искусстве, врученную ему в 2008 году. Также композитор имеет восемь премий "Грэмми", Пулитцеровскую награду, Премию Лоренса Оливье и Президентскую медаль Свободы.

Сондхайм является единственным живущим театральным деятелем, в честь которого названы театры как на Бродвее, так и в Вест-Энде. И свое 90-летие он вынужден отмечать в самоизоляции из-за коронавируса.

