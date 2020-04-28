Прочел сказку: принц Гарри отметил 75-летие паровозика Томаса
В Сети появился видеоролик, посвященный юбилею известного мультипликационного героя – паровозика Томаса и его друзей. Ему исполнилось 75 лет. И главным героем ролика стал британский принц Гарри, ныне живущий в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Он прочел сказку о паровозике и отметил, что с детства любил истории про этого героя. В мультфильме появляется мультипликационная копия его отца, принца Чарльз, и бабушки – королевы Елизаветы II.
По сюжету Паровозик Томас доставил сэра Топама Хэтта, управляющего железной дорогой, в Букингемский дворец, где он получил награду, а также встретился с королевой и маленьким принцем Уэльским.
Кадр из мультфильма
Видеозапись принца Гарри была сделана еще в январе, еще до его переезда в США. Он говорит, что "он рос вместе с Томасом и путешествовал по новым местам, когда читал о его приключениях".
В Букингемском дворце отметили, что королева не знала, что станет героиней нового мультфильма, а также никто не догадывался о том, что принц Гарри снялся в промо к мультику.
Шоу про Томаса и его новую подругу – паровоз по имени Герцогиня Лафборо, которую озвучила актриса Розамунд Пайк, будут транслировать на телеканале Netflix с первого мая.
Маленький принц Гарри с сумочкой в виде Паровозика Томаса/Фото: Wireimage
Первая книга о Томасе вышла еще в 1945 году. Ее написал преподобный Уилберт Одри, когда хотел развлечь больного корью сына. Первый мультфильм о Томасе и его друзьях вышел в 1984 году. Сейчас права на героя принадлежат компании Mattel.
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