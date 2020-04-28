"Становление": в Сети появился тизер документального фильма о Мишель Обаме

Стриминговая платформа Netflix презентовала тизер документального фильма "Становление" (Becoming) о Мишель Обаме. Это своего рода кинорепортаж из промотура экс-первой леди США по 34 городам в поддержку ее мемуаров — одноименного бестселлера, вышедшего в 2018 году. Об этом пишет Mashable.

Режиссером фильма стала Надя Халлгрен. Она сопровождала Мишель в промотуре и фиксировала все происходящее. В представленном полутораминутном ролике Обама делится своим жизненным опытом с молодыми женщинами в Филадельфии в начале своего путешествия.

"Я дорожу этими воспоминаниями сейчас больше, чем когда-либо, так как мы боремся вместе, чтобы пережить эту пандемию, заботясь о своих близких, заботясь о наших общинах, стараясь работать и учиться, а также справляться с потерями, растерянностью и неопределенностью", - отметила бывшая первая леди.

Весь тираж книги Мишель Обамы "Становление" в Британии был распродан. А по всему миру уже разошлись десять миллионов копий. Книга вышла в ноябре 2018 года.

"Становление" совместно с Netflix выпустила компания Higher Ground Productions, которая принадлежит 44-му президенту США бараку Обаме. Первый фильм Higher Ground Productions под названием "Американская фабрика", выпущенный совместно с этим же стриминговым сервисом, в этом году завоевал "Оскар" в номинации "Документальный фильм". Он рассказывает о китайском миллиардере Цао Деванге, который приобрел бывший завод General Motors в Дейтоне, штат Огайо, дав работу двум тысячам американцев.

Как ранее писал Фокус:

Главный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хотел бы видеть бывшую первую леди Мишель Обаму своим партнером в президентской гонке в качестве кандидата в вице-президенты. "Я бы взял ее, не моргнув и глазом", – ответил Байден, когда у него спросили, рассматривает ли он Мишель Обаму в качестве вице-президента в своей команде.