Меган Маркл против таблоидов. Герцогиня наняла адвоката, который защищал принцессу Диану

Меган Маркл наняла адвоката Дэвида Шербона, который в свое время защищал интересы принцессы Дианы. Об этом сообщает Сosmopolitan.

В Верховном суде Англии продолжает рассматриваться дело 38-летней Меган Маркл против британских таблоидов. Герцогиня Сассекская подала иск после того, как издание Mail on Sunday опубликовало личное письмо Маркл своему отцу, которое она написала почти сразу после свадьбы. Меган обвинила владельцев таблоида в неправомерном использовании частной информации и нарушении авторских прав.

Меган Маркл в дестве и ее отец Томас Маркл

После первого слушания, которое прошло на прошлой неделе и продлилось шесть часов, появилась информация, что Меган Маркл наняла адвоката Дэвид Шерборна, который когда-то представлял покойную принцессу Диану.

По словам адвоката, после публичного позора, который Меган Маркл пережила из-за публикации своего личного письма в таблоиде, у нее начались проблемы с сердцем. Адвокат уточнил, что герцогиню особенно расстроил тот факт, что ее отец Томас Маркл продолжал общаться с таблоидами уже после публикации письма и давать им свои комментарии на этот счет.

Напомним, что в результате первого слушания стало понятно, что в будущем Меган Маркл и ее отец Томас могут встретиться лицом к лицу, чтобы дать показания друг против друга.

Меган Маркл и ее отец Томас Маркл

Личное письмо Меган Маркл к отцу было опубликовано 10 февраля 2019 года. В нем Маркл призналась, что отец "разбил ее сердце на миллион кусков", давая интервью прессе, фабрикуя истории и нападая на ее мужа.

"Пожалуйста, прекрати. Позволь нам мирно жить своей жизнью. Пожалуйста, перестань лгать, перестань причинять мне такую боль, перестань эксплуатировать мои отношения с мужем. Я понимаю, что ты уже слишком глубоко провалился в кроличью нору, и чувствуешь (или можешь чувствовать), что уже нет возврата. Но, если ты сделаешь паузу, то увидишь, что способен жить дальше с чистой совестью — что более ценно, чем любые деньги в мире", - писала тогда герцогиня.

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