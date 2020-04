Запах студенческих лет. Испанский брэнд Loewe выпустит свечи с ароматом марихуаны

Испанский модный бренд Loewe выпустит ароматические свечи с запахом марихуаны. Об этом сообщил креативный директор бренда Джонатан Андерсон у себя в Instagram.

По словам Андерсона, запустить в продажу свечи с ароматом конопли планировали уже на этой неделе, но в связи с карантинными ограничениями производство было отложено и предполагается, что свечи появятся в фирменных магазинах Loewe в сентябре.

Помимо запаха марихуаны, в коллекции также представлены три других аромата: томатный лист, свекла и жимолость.

Напомним, в начале года американская актриса Гвинет Пэлтроу запустила в продажу свечи с "запахом" вагины под названием "This Smells Like My Vagina". Cвеча была создана Heretic Parfum, компанией, специализирующейся на продуктах из абсолютно натуральных материалов. Парфюмерная композиция выполнена с нотами бергамота, герани, кедра и розы и, как заявляет сама Гвинет, напоминает запах женской вагины – "забавный, великолепный, сексуальный и неожиданно красивый аромат".

