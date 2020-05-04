"Боевой челлендж": голливудские актрисы устроили онлайн-драку на карантине

Голливудские звезды, которые сейчас находятся на самоизоляции, решили развлечься оригинальным способом и запустили карантинный челлендж под названием Boss Bitch Fight Challenge. Суть его в том, что каждый новый участник "принимает" удар от предыдущего и наносит виртуальный удар. Об этом пишет Deadline.

Запустила челлендж дублерша Умы Турман в фильме "Убить Билла", новозеландская каскадерша Зои Белл.

В начале видео Зои, жалующаяся на ограничения из-за пандемии коронавируса, говорит, что хочет поиграть с друзьями, встает с дивана и наносит камере «удар», который якобы получает актриса Люси Лоулесс (которую Белл дублировала в сериале "Ксена: принцесса-воин"). Люси передает эстафету дальше по очереди.

В виртуальном бое приняли участие Тэнди Ньютон, Джульетт Льюис, Дрю Бэрримор, Холли Берри, Марго Робби, которая использовала бейсбольную биту, как и ее героиня Харли Квин из "Отряда самоубийц" и многие другие.

В конце видео Зои Белл говорит: "Кто хочет поиграть на следующей неделе?", намекая на вторую серию онлайн-драк.

Как ранее писал Фокус:

Донецкий "Шахтер" принял решение возобновить тренировки, несмотря на карантин. Первое после долгого перерыва занятие длилось 50 минут. Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка. Таким образом, правила карантина нарушены не были. Тренера со стороны наблюдали за тренировочным процессом и записали свои указания и наблюдения в мессенджеры.