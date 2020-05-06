Бросаем пить и запасаемся сельдереем. Как похудеть после карантина — советы диетолога

Как похудеть после карантина без вреда для организма Фокус узнавал у диетолога клиники Натальи Самойленко Карине Кириленко.

Нормализация биоритмов в конце карантина

"Нам следует начинать с нормализации биоритмов, – рассказывает Фокусу врач-диетолог Карина Кириленко. –Главное правило корректного подхода к вопросу – нужно выработать привычку ложиться спать до двенадцати часов ночи и просыпаться до восьми утра". По мнению специалиста, гормоны, которые способствуют биоритмам, синтезируются ночью, поэтому начинаем именного с этого. В противном случае, считает врач-диетолог, мы рискуем выйти из карантина еще более уставшими и раздраженными, чем во время пребывания в режиме самоизоляции.

Второе важное условие для того, чтобы похудеть после карантина, по мнению Кириленко, убирать пустые калории и пищевой "мусор". Мы могли позволить себе заказать пиццу на карантине или купить кондитерские изделия. С этим нужно заканчивать. Ведь сладкая пища превращается в жировые отложения и повышает аппетит. Еда должна быть полноценная и регулярная. Уже сейчас нужно составить для себя график питания, чтобы войти в норму после карантина. Начинаем делать чистые паузы между приемами еды. Пьем воду между тремя приемами пищи. Позволяем себе небольшие перекусы.

Этот процесс можно сравнить с работой стиральной машины. Вы закладываете белье и включаете программу стирки. Пока машина не закончит программу, вы не можете положить в нее новое белье. Возможно, такая ассоциация поможет вам представить, как работает ваш организм по перевариванию и усвоению пищи. Пока он не справится с предыдущей порцией, вы не должны докладывать в "топку" очередную "закладку".

Если мы говорим о перекусах в течение дня, то можно взять фрукты или ягоды, во второй половине дня лучше потреблять семечки или орехи. Мы успели привыкнуть к перекусам из-за однообразия дней, поэтому забываем следить за приемами еды, а это повышает выработку инсулина, который, в свою очередь, подавляет чувство радости и ощущения удовлетворенности, уменьшает работоспособность. Кроме того, он в разы повышает аппетит.

Врач-диетолог рекомендует потреблять все углеводы в первой половине дня и не забывать об этом! Во второй половине дня и на ужин у нас на столах – только рыба и овощи, исключая фрукты и даже ягоды.

Волшебный сельдерей

Одним из важнейших факторов для успешного похудения после карантина специалист считает соблюдение водного режима, ведь, сидя дома, мы часто пьем кофе, какао, соки, а то и бокал вина вечером. Спиртное содержит калории, потому баловать себя алкогольными напитками врач рекомендует не чаще, чем один-два раза в неделю. "И помним о дозировке: один-два бокала вина . Это все отражается на водном балансе организма и вызывает отечность, которая, в свою очередь, способствует набору лишних килограммов. Я рекомендую заменять все приемы жидкости чистой негазированной водой. Она поможет регулярно выводить из организма шлаки, которых накопилось немало за время пассивного образа жизни. Если же мы будем пить мало чистой воды, организм может начать ее экономить, задерживая жидкость в тканях и, опять-таки, провоцируя отечность".

Кроме того, врач-диетолог советует обратить внимание на такой продукт, как сельдерей. У него низкие гликемический и инсулиновый индексы, а также большое содержание клетчатки, которая помогает отрегулировать чувство голода. Уникальные свойства сельдерея в том, что он является полностью съедобным овощем: в пищу пригодны и стебли, и листья растения. Благодаря сельдерею можно не только снизить вес, но и улучшить состояние здоровья. Этот продукт часто используется в anti-age программах благодаря высокому содержанию калия и магния, за счет чего он обладает легким мочегонным и слабительным действием. Специалист утверждает, что, при регулярном употреблении в пищу этого продукта, в течение недели можно будет наблюдать потерю нескольких килограммов, которые "держались" благодаря общей отечности. Кроме того, сельдерей является популярным источником витаминов С и В6, а также фолиевой кислоты.

Восстанавливаем метаболизм

В числе других рекомендаций для похудения после карантина врач-диетолог советует обратить внимание на стимуляцию выработки организмом витамина D и, вообще, чаще бывать на солнце. При отсутствии данного витамина будет сложно избавиться от лишнего веса, ведь его недостаток крайне негативно влияет на обмен веществ.

Карина Кириленко подчеркивает, что на улучшение метаболизма в первую очередь влияет именно правильный режим питания, поэтому при выполнении всех указанных рекомендаций каждый человек способен успешно и в здоровом режиме избавиться от лишнего веса.

Помимо прочего, важным фактором правильного обмена веществ врач-диетолог считает поддержание здоровья щитовидной железы и хорошего иммунитета.

"Также старайтесь не пересаливать или вообще не солить еду, откажитесь от шоколада. Словом, вам нужно озадачиться выводом жидкости из организма. Вы сразу же ощутите разницу – почувствуете легкость".

Для того чтобы "отрегулировать" себя и настроить на правильный лад, врач-диетолог рекомендует ставить себе "подъемные" цели и идти к ним. Например, нужно выбрать для себя этапы потери веса: избавляться по одному килограмму в неделю. Это вполне достижимая цель, которой несложно добиться. Но если у вас что-то не получится, не рекомендует себя ругать. Ведь позитивный настрой и лояльное отношение к себе – не менее важный фактор для получения хороших результатов.