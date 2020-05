Челлендж, виртуальное шоу и воспоминания: как в мире отметили отмененный Met Gala

Ежегодный бал Института костюма Met Gala, как и многие массовые мероприятия в этом году, отменен из-за пандемии коронавируса. Однако в Сети прошло несколько виртуальных мероприятий, которые отдали дань одному из самых значительных событий в мире моды. Об этом пишет ВВС.

Он должен был пройти вечером 4 мая. Бал заслуженно считается "Оскаром" fashion-индустрии. Но организаторы Met Gala во главе с хозяйкой вечера, главным редактором американского Vogue Анной Винтур, были вынуждены отменить мероприятие, и роскошные наряды знаменитостей, подготовленные специального для этого события, остались не у дел.

Ностальгируя по Met Gala, 35-летняя Кэти Перри решила показать поклонникам аутфит, в котором собиралась блистать на ковровой дорожке — все равно в ближайшее время у нее не будет возможности его надеть. Будущая мама вдохновилась знаменитым нарядом Мадонны, в котором та выступала в рамках мирового турне Blonde Ambition в 1990 году. Кэти должна была представить в Метрополитен-музее корсет Жан-Поля Готье, который является автором оригинального конического бюстье. Наряд идеально подходит под тему Met Gala в этом году, посвященную влиянию времени на моду, — About Time: Fashion and Duration.

А Джулия Робертс в черно-белом платье покрасовалась в собственной ванне.

Актриса Аманда Сейфрид вышла в вечернем наряде покормить кур.

А Флоренс Уэлч, солистка группы The Florence + the Machine надела шелковое платье цвета слоновой кости и исполнила композицию под названием You've Got the Love.

К зрителям обратилась и хозяйка вечера, Анна Винтур, которая сказала, среди прочего, что "одна вещь, которую мы узнали за это трудное время, это то, что мы нуждаемся друг в друге, что сообщество важно для того, кто мы есть. Если мы хотим выйти из этой пандемии сильнее, чем ранее, то мы должны усиливать эту связь".

Кроме того, организаторы объявили #MetGalaChallenge, в рамках которого всем желающим предложили воссоздать дома наряд любимой знаменитости. "Выберите свой любимый образ красной ковровой дорожки с прошлых Met Gala, воссоздайте его дома и присоединитесь к нам на виртуальной красной ковровой дорожке. Опубликуйте свою фотографию в Instagram с хештегом #MetGalaChallenge", — предложили они.

Амбер Валетта

Ариана Гранде

Бейонсе

Селин Дион

Рианна

Наряды Рианны были популярны среди поклонников

Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес/Все фото из соцсетей

Оказалось, что, имея в распоряжении стратегический запас туалетной бумаги и старые газеты, можно создать наряд очень напоминающий произведение известного кутюрье, в котором та или иная звезда выходила на красную дорожку Met Gala.

Также организаторы предлагают посмотреть виртуальное шоу A Moment With the Met, которое рассказало о предстоящей ежегодной выставке в Метрополитен-музее, открытие которой из-за карантина также отодвинули на 29 октября. Виртуальное шоу A Moment With the Met траслировалось в ночь с понедельника на вторник на YouTube и рассказывало, кроме прочего, о историюю создания бала Институа костюма.

Событие запустила модный эксперт Элеанор Ламберт в 1948 году. Самый первый вечер был приурочен к открытию Института костюма и представлял собой среднестатистический благотворительный прием для манхэттенской тусовки. Билет тогда стоил всего 50 долларов. Все изменилось в 1972-м, когда консультантом Института костюма стала экс-главред Vogue Диана Вриланд. Она увеличила стоимость входных билетов и ввела жесткий отбор гостей, сделав ставку на медийных персон. Также Вриланд подарила балу ежегодные темы, приуроченные к экспозициям. Темой первого Met Gala под руководством Дианы стало творчество кутюрье Кристобаля Баленсиага.

И все же звание "Оскара" от мира моды вечер получил лишь с приходом Анны Винтур. Она начала консультировать бал в 1990-е. В списках постоянных гостей появились семейство Версаче, Александр Маккуин и Оскар де ла Рента. С подачи Винтур на Met Gala стали звать и голливудских суперзвезд от Лив Тайлер до Сары Джессики Паркер. Сейчас входной билет на Met Gala стоит 30 тысяч долларов, а место за столиком — 275 тысяч, но если вы — суперзвезда, одобренная Винтур, то на бал можно попасть бесплатно. Все вырученные средства идут на содержание Метрополитен-музея.

