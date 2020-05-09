Милла Йовович по-русски прочитала сказку "Муха-Цокотуха"

Голливудская актриса Милла Йовович присоединилась к проекту продюсера Василия Зоркина "Сказки на дому" и прочитала детям сказку Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха".

Видео с записью чтения она выложила в своем Instagram.

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Знаменитость рассказала, что именно эта сказка была с детства одной из ее любимых. К слову, актриса пообещала сделать сюрприз и прочитать еще несколько любимых сказок из ее детства в ближайшее время.

Напомним, Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. В детстве она ходила в детский сад в Днепропетровске, но позже переехала в Москву, а затем в Лондон и Лос-Анджелес.

Как ранее писал Фокус:

Оператор, ранее работающий с Меган Маркл на съемках рекламного проекта, рассказал о поведении герцогини Сассекской на съемочной площадке. По его словам, Маркл вела себя как актриса первого эшелона, несмотря на то, что такой не являлась.