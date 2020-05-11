Каннский кинофестиваль окончательно отменен в 2020 году, – организаторы
Каннский фестиваль, который уже переносили с мая на июнь, решили не проводить в 2020 году. Об этом сообщает президент фестиваля Пьер Лескур, сообщает Le Figaro.
"Каннский кинофестиваль в традиционном виде отменен. Мы рассмотрели все возможные варианты его проведения в режиме реального времени. К концу лета не будет фестиваля", –отметил Лескур.
Из-за отмены фестиваля его организаторы решили перераспределить фильмы по осенним фестивалям, например, ленты с несостоявшегося Каннского фестиваля будут показаны на Венецианском кинофестивале.
"Канны могли пройти только так, как всегда: со звездами, зрителями и прессой", – заявил гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.
Кроме этого, организаторы планируют в начале июня объявить перечень лент, которые должны были показать во время Каннского кинофестиваля-2020. Все эти ленты должны показать до весны 2021 года.
Каннский кинофестиваль должен быть с 12 по 23 мая. После этого, он был перенесен на 22-26 июня в режиме онлайн из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах досталась южнокорейскому фильму "Паразиты". Гран-при фестиваля жюри вручило франко-сенегальскому режиссеру Мати Диоп за картину "Атлантик".
- А французскому актеру Алену Делону вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.