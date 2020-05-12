Мышь не проскочит: принц Гарри делает крепость из имения в Лос-Анджелесе, где сейчас живет

Принц Гарри и Меган Макрл сейчас проживают в имении за 18 миллионов долларов на голливудских холмах. После того, как власти Лос-Анджелеса решили смягчить правила карантина и открыли пешие маршруты по заповедным местам, герцоги Сассекские обнаружили, что их "уютное гнездышко" прекрасно просматривается с холмов. Теперь вокруг их особняка устанавливают защитные экраны. Об этом пишет Daily Mail.

Особняк принадлежит актеру и режиссеру Тайлеру Перри, близкому другу телеведущей Опры Уинфри, расположен в престижном районе Беверли-Ридж и соседями его являются такие звезды, как вдова телеведущего Джонни Карсона, актеры Майкл Уолберг и Сильвестр Сталлоне, а также музыкант Род Стюарт. Всего в этом районе расположено 14 домов с бассейнами и теннисными кортами, окруженных лужайками и рощами.

Общий вид на Беверли-Ридж, дом, где живет принц Гарри с семьей - в правом верхнем углу снимка

Защитные экраны, возведенные вокруг дома

Эти люди явно заинтересованы в том, чтобы зеваки не заглядывали к ни через забор, но только герцоги Сассекские, решили возвести защитные экраны вокруг всего поместья. Также были замечены рабочие, которые устанавливают камеры наблюдения по всему периметру поместья. Причем такой район как Беверли-Ридж находится под круглосуточной охраной и является одним из самых безопасных в Лос-Анджелесе.

Но принц Гарри и Меган Макрл хотят скрыться от любопытных туристов, которые скоро заполнят тропы пешеходных маршрутов, которые пролегают мимо звездной недвижимости от Беверли-Драйв и до Франклин-Каньон.

Дом, где проживают принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи

Рабочий, устанавливающий защитные щиты вокруг особняка

Власти Лос-Анджелеса смягчили карантин, разрешив пешие прогулки по паркам, так что с голливудских холмов открывается роскошный вид на город, океан и на особняки селебрити. А со смотровых площадок можно разглядеть (при наличии подходящей техники), чем занимается мятежный принц с семьей у бассейна.

Пока принц Гарри и Меган Маркл не обзавелись собственной недвижимостью в Лос-Анджелесе, однако, судя по сообщениям в таблоидах, рассматривают несколько вариантов. Аренда особняка Тайлера Перри обходится им минимум в 20 тысяч долларов в месяц.

Как ранее писал Фокус:

Таблоиды писали, что принц Гарри и Меган Маркл покупают дом с пятью спальнями у актера Мела Гибсона, о чем опрометчиво сообщила в соцсетях агент по недвижимости. Однако, пока дело застопорилось.