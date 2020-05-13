"Я видел его пушки": баскетболист Деннис Родман рассказал о вечеринках с Ким Чен Ыном

Известный игрок НБА был одним из немногих, кто удостоился личной встречи с Ким Че Ыном. И о подробностях визита, который произошел в 2013 году, Деннис Родман рассказал в подкасте Hot Boxing еще одной знаменитости – боксера Майка Тайсона. Об этом пишет The Sun.

Впервые Деннис и Ким Чен Ын встретились на баскетбольном матче в 2013 году. По словам баскетболиста, диктатор сразу ему признался, что хотел бы "заполучить" Майкла Джордана, еще одну легенду баскетбола, но обрадовался и Родману.

"Как только я приземлился в Северной Корее, мне показалось, что я под стражей, столько там было военных, - рассказал Родман. – А когда я зашел в баскетбольный зал и прошел к ряду кресел, все несколько тысяч зрителей встали и начали аплодировать. Я думал – мне, а оказалось, что так они приветствуют своего лидера".

Родман признался, что не сразу узнал Ким Чен Ына, так что спросил "кто этот парень?", а переводчик ответил ему "это наш лидер!".

После беседы, главной темой которой стал баскетбол, Ким Чен Ын пригласил Родмана продолжить знакомство в свое "логово", выпить водки и развлечься.

Фото: Daily Star

"А потом, следующее, что я помню, мы пьяны в стельку, поем караоке, и тут заходят 18 горячих цыпочек", - рассказал баскетболист. Правда, по словам Родмана, все было прилично – девушки просто исполнили песню в караоке.

Также Родман рассказал, что Ким Чен Ын показал ему "свои пушки и военных". "Я видел все", - резюмировал баскетболист. Также он посещал Северную Корею в 2014 году и в 2017. Он встречался с министром спорта, членами местной баскетбольной команды, ездил на экскурсии и обменивался подарками. Так, во время своего последнего визита Родман привез в подарок Ким Чен Ыну баскетбольные майки с автографами, книгу Дональда Трампа и паззл с русалками.

Визиты граждан США в Северную Корею не запрещены, но крайне не рекомендуются. Так что Родман не раз подвергался критике за свою дружбу с диктатором.

В 2019 году он предлагал свои услуги президенту Дональду Трампу, как посредника в переговорах с Северной Кореей. А в 2020, когда стали распространяться слухи о болезни и смерти Ким Че Ына, заявил, что сразу в них не поверил, потому что не было сообщения от официальных властей.

Как ранее писал Фокус:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын длительное время отсутствовал в публичном пространстве в связи с необходимостью уладить внутренние дела страны, а также из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на отчет зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы депутатам.