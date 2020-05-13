Роберт Паттисон показал, каким должен быть идеальный мужчина

Стиль жизни
Актер снялся в новом ролике Dior для обновленной версии аромата

Один из самых желанных мужчин планеты уже несколько лет является лицом дома Dior и, в частности, амбассадором парфюма Dior Homme. На днях на Youtube-канале дома Dior был опубликован кампейн новой версии этого популярного аромата.  В новом видео для аромата авторства парфюмера Франсуа Демаши, Роберт Паттисон предстал в романтическом образе влюбленного мужчины.

Instagram Dior

Авторами видео для рекламной кампаании выступили видеографы Prodige Blaze. На фоне видео ряда звучит голос Леоарда Коэна "I'm your man".

 

Как ранее писал Фокус: