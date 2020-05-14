Правнучка последнего императора Австрии княжна Мария Голицына умерла в 31 год

Мария Петровна Голицына приходилась правнучкой последнему императору Австро-Венгрии - Карлу I. Княжна родилась в семье эрцгерцогини Марии-Анны Австрийской и княза Петра Голицына в Люксембурге. Она приходилась четвертым ребенком в семье с шестью детьми. Причиной смерти стал внезапный разрыв аорты.

Князь Петр является генеральным директором и председателем компании TMK Ipsco — филиала российской Трубной Металлургической Компании. Семья Голицыных уехала из России в годы революции. Отец княжеы Марии родился в Южной Америке, куда его родители переехали после Второй мировой войны.

У княжны остался двухлетний сын Максим, рожденный в браке с шеф-поваром отеля Derek в Хьюстоне (штат Техас) Риши Сингха.

О смерти княжны стало известно только вчера, в то время как умерла она еще 4 мая. На протяжении десяти дней семья Марии Петровны держала эту информацию в тайне.

Как ранее писал Фокус:

Бывшего президента Франции Николя Саркози обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. По этому делу экс-президента допрашивали и ранее. Расследование началось еще в 2013 году. Сам Саркози категорически отвергает обвинения в свой адрес.