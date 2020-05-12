Пара познакомилась еще в 2004 году

Герцогская семья Люксембурга поделилась радостными известиями: 38-летний наследный Великий герцог Гийом и 36-летняя герцогиня Стефания де Ланнуа впервые стали родителями. Об этом пишет Town and country.

Малыш появился на свет еще в воскресение в роддоме великой герцогини Шарлотты в Люксембурге.

Маленькому герцогу уже дали имя и весьма длинное — Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, — сообщается на официальном сайте семьи.

Свадьба Гийома и Стефании в 2012 году

Гийом и Стефания познакомились в 2004 году, однако встречаться они начали лишь шесть лет спустя. Весной же 2012 года было объявлено о помолвке наследного великого герцога Люксембурга Гийома и графини Стефании де Ланнуа. Свадьбу пара сыграла в октябре того же года. О беременности Стефании стало известно в декабре прошлого года.

Сейчас Люксембургом правит Его королевское Высочество Великий Герцог Анри. У него пятеро детей и уже четверо внуков.

Как ранее писал Фокус:

48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его подруга, певица Граймс, родила мальчика вечером 4 мая. Об этом Маск сообщил в Twitter, отметив, что "мать и сын в порядке". Имя младенца, дословно "X Æ A-12 Маск".