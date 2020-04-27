Железный Арни впервые станет дедушкой: его старшая дочь ждет первенца
2020-04-27 16:43:09
Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта в прошлом году
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер скоро впервые станет дедушкой. Его старшая дочь Кэтрин и звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт ждут ребенка. Об этом пишет The Star.
Кэтрин и Крис пока не делали официального заявления о беременности, но журналисты получили подтверждение, когда сфотографировали Кэтрин на велопрогулке с мужем.
Кэтрин и Крис/Фото: CNA Lifestyle
В прошлом году таблоиды писали, что пара планирует завести ребенка. Первенец Кэтрин станет вторым ребенком для 40-летнего Пратта. С 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, известной по фильмам "Очень страшное кино" и "Горбатая гора" и другим. В 2012 году у них родился сын Джек.
Крис и Кэтрин решили пожениться через год после знакомства. Их свадьба состоялась 8 июня 2019-го на курорте в Калифорнии. На празднике присутствовали только ближайшие друзья и родственники жениха и невесты.
Согласно некоторым источникам, влюбленных свела мать невесты. А Пратт лично явился к Арнольду Шварценеггеру, чтобы попросить руки его дочери, чем и заслужил его одобрение за смелость.
Как ранее писал Фокус:
- Для Кэтрин Шварценеггер брак с Крисом стал первым. Ранее, по слухам, она встречалась с Брейсоном Сайрусом, братом певицы Майли Сайрус.
- Американская актриса Мишель Уильямс, известная по ролям в фильмах "Горбатая гора" и "Веном", заключила тайный брак. Она вышла замуж за бродвейского режиссера Томаса Кайла, с которым встречалась с 2019 года. Ранее актрису и режиссера видели в Нью-Йорке с обручальными кольцами на пальцах. Журналисты выяснили, что церемония была скромной и без всякой пышности.