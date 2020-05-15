Беременная Кэти Перри искупалась обнаженной под водопадом в новом клипе

Певица Кэти Перри выпустила новый клип на песню Daisies, съемки которого проходили в экзотичном месте возле каменистого водопада.

В ролике, снятом как домашнее видео, Кейт появляется в обычном белом сарафане с накидкой, а ь после полностью обнажилась в кадре и отправилась купаться в водоеме.

"Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы для себя выбрали, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир. Каждый из нас — один из более чем семи миллиардов, с собственной историей силы и стойкости. Я надеюсь, что это станет саундтреком для ваших мечтаний... особенно тех, которые мы оставили позади", — написала Перри в Instagram.

Daisies — это новая песня из ее будущего альбома, выход которого намечен на 14 августа. Это будет пятый альбом певицы.

Как ранее писал Фокус:

Бывшего президента Франции Николя Саркози обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. По этому делу экс-президента допрашивали и ранее. Расследование началось еще в 2013 году. Сам Саркози категорически отвергает обвинения в свой адрес.