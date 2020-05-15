Щипчики и бритвы: ученые рассказали, как модники Бронзового века ухаживали за собой

Ученые исследовали знаменитый "Клад из Хаверинга", найденный в Лондоне в прошлом году. Это была одна из крупнейших находок Британии. Всего в кладе содержалось 453 предмета – среди них разнообразные рабочие инструменты, а также украшения и косметические приспособления, которыми пользовались модники того времени. Об этом пишет Daily Mail.

"Пинцеты и бритвы Бронзового века периодически находят по всей Европе и свидетельствуют о том, что уже тогда внешний вид был немаловажен. И люди тщательно ухаживали за собой. В Скандинавии были обнаружены захоронения в которых были погребены чисто выбритые мужчины. А бритвы обязательно клали при погребении высокопоставленных и богатых членов общества. Так что, быть бритым – было престижно", - считает Кэйт Самнелл, куратор Британского музея, где и будут выставлены найденные артефакта после того, как с ними закончат ученые и карантин завершится.

Топорики и браслеты, найденные в "Кладе из Хаверинга"

Также в кладе, над происхождением которого до сих пор размышляют археологи, были найдеты топорики, некоторые рабочие инструменты, браслеты, булавки для плащей и крупные керамические бусины. Одна из версий – все эти предметы были жертвой богам, но вполне может быть, что их припрятал и грабитель до лучших времен. Все найденное весит 45 килограмм и в то время стоило целое состояние, так что версия с грабителем выглядит вполне реальной.

Двусторонняя бритва изготовлена из тонкой бронзы, и три тысячи лет назад ею можно было весьма эффективно избавиться от растительности на лице. А оставшиеся волоски модник Бронзового века мог убрать щипчиками, также очень тонкой работы.

Двусторонняя бритва из бронзы

Бусины для ткацкого станка и булавка для плаща

Браслеты из "Клада из Хаверинга"

Браслеты и булавки также могут похвастаться искусной работой, одна из них украшена янтарем. А вот бусины, по мнению ученых, использовались в более прозаических целях – использовались как утяжелители для ткацкого станка.

Как ранее писал Фокус:

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