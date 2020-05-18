Ким Кардашьян запустила линейку защитных масок для лица

Бренд корректирующего белья Skims, принадлежащий Ким Кардашьян, приступил к производству бесшовных защитных масок для лица. Об этом знаменитость сообщила в инстаграме бренда.

В настоящее время на сайте бренда появилась информация о том, что вся продукция уже распродана, но доступна к предзаказу.

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При этом, продукция представлена в пяти базовых цветах под разные тона кожи лица, их стоимость составляет 8 долларов.

Кроме того, бренд Кардашьян (Skims) передаст медикам более 10 000 защитных масок для эффективной борьбы с коронавирусом. Ранее знаменитость уже пожертвовала на борбьу с COVID-19 1 миллион долларов.

Напомним, бренд корректирующего белья Skims появился в 2019 году. После старта продаж за 2 минуты было продано белья на $2 миллиона. Это рекордная сумма для марки, учитывая, что в линейке бренда нет вещей, стоимость которых превышает $100.

Как ранее писал Фокус:

Рэпер Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Пластинка вдохновлена одноименным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал сам режиссер и мастер саспенса Альфред Хичкок.