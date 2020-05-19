В каналы Венеции вернулись гондолы

Ввиду смягчения карантина, с минувшего понедельника в Венецианских каналах снова стали курсировать гондолы. Об этом сообщает издание France24

На данный момент один из самых популярных туристических городов планеты все еще не принимает туристов, поэтому гондольеры работают только для местных жителей, предлагая услуги водного такси.

Всех гондольеров обязали надеть защитные маски и перчатки, хотя во всем остальном их образ остался неизменным. Они, как и раньше, одеты в полосатые джемперы и черные брюки.

Согласно новым правилам перевозки пассажиров, в одну гондолу могут сесть одновременно не более 6 человек. Причем их места отмечены клейкой лентой. И ближе сесть нельзя. И они, как и гондольеры, должны быть в масках и перчатках.

"Это хорошая новость, признак стремления каждого вернуться к нормальной жизни как можно скорее, не ослабляя при этом нашу защиту, чтобы победить вирус раз и навсегда", – рассказывает Джованни Джусто, городской советник по защите традиций.

С 3 июня граждане ЕС смогут снова посещать Италию. Тогда в каналы города будут выведены дополнительные транспортные средства, призванные перевозить именно туристов (они немного меньше размером).

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